شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الشواطىء السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرصد الزلازل الأردنى عن تسجيل هزة أرضية فى الشواطئ السورية، صباح اليوم الأربعاء، بقوة 5.2 درجة، وبعمق 10 كيلومترات، وزلزالا آخر في نفس الموقع بقوة 5 درجات، وقال رئيس المرصد الدكتور محمود القريوتي - حسبما أفادت وكالة الانباء الاردنية /بترا/ - إن الهزة وقعت شمال غرب مدينة اللاذقية السورية بمسافة 40 كم، مشيرا إلى أن هذه الهزة سبقها هزة مماثلة قبل فجر اليوم وبقوة 4,2 درجة في نفس المنطقة.

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