"الصحة المغربية": تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 1988

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء عن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالى إلى 1988، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح، رغم الاجراءات الوقائية والاحترازية التى تحرص عليها الدول لمواجهة انتشاره، وتخطى عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز المليونين، ويقترب عدد المتعافين المسجلين من النصف مليون، مقابل أكثر من 126 ألف حالة وفاة بسبب هذا الفيروس.
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان تعلن تسجيل 97 إصابة جديدة بالفيروس، وسجلت الهند 1076 إصابة جديدة و38 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وتخطت أعداد الاصابة بالفيروس داخل الولايات المتحدة إلى أكثر من 600 ألف حالة.
وأعلن معهد "روبرت كوخ" فى دولة المانيا، ارتفاع عدد الإصابات إلى 127584، وارتفاع عدد الوفيات إلى 3254، وارتفع عدد الوفيات في إسرائيل بسبب فيروس كورونا إلى 124.
يذكر أن فيروس كورونا قد ظهر للمرة الأولى، أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية ثم إلى كافة دول العالم، ويسابق العلماء والباحثين فى مختلف الدول جهودهم من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج فعال لهذا الفيروس فى أسرع وقت ممكن.
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