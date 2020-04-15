شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الاحتلال تضيق على طواقم الأونروا فى مكافحة كورونا بمخيمات القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم وكالة خوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سامى مشعشع، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى يضيق على طواقم الأونروا العاملة فى مخيمات القدس من أجل منع تفشى وباء فيروس كورونا، وأضاف مشعشع - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، اليوم الاربعاء - أن هذا التضييق هو امتداد لكل التضييقات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ سنتين على الأونروا، بعد قرار الإدارة الاميركية نقل السفارة إلى القدس، حيث بدأت حملة من قبل سلطات الاحتلال داخل البلدة القديمة والاحياء المتواجدة في القدس ومخيماتها بمنع وصول كافة خدمات الأونروا ووزارة الصحة الفلسطينية إلى المنتفعين.

وأشار إلى أن هناك صعوبة في الدخول والخروج من المخيمات، لا سيما مخيم شعفاط في ظل مواجهة "كورونا"، وهذا يؤثر على الاوضاع الاقتصادية لسكان القدس، وممن لا يستفيدون استفادة كاملة من خدماتنا جراء الاجراءات التي تقوم بها بلدية الاحتلال فى القدس، بالإضافة الى اجراءات الاحتلال المستمرة من اعتقالات واقتحامات وتضييقات للحركة . وكانت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح"، قال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى هى من تسبب بانتشار فيروس "كورونا" المستجد فى القدس المحتلة.