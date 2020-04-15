شكرا لقرائتكم خبر عن المركز اللبنانى للجيوفيزياء: 9 هزات أرضية تضرب لبنان أشدها بقوة 4.7 ريختر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنّه قد سجل فجر اليوم وحتى الحادية عشرة من قبل الظهر 9 هزات أرضية، وحدد موقعها في البحر شمالي مدينة اللاذقية في سوريا.

وشعر بعض المواطنين بهذه الهزات خصوصا بالهزة التي حصلت عند العاشرة و40 دقيقة بالتوقيت المحلي والتي بلغت قوتها 4,7 على مقياس ريختر.

وذكر المركز أنه يمكن الاطلاع على النشاط الزلزالي في لبنان من خلال استخدام تطبيق lebQuake على الهاتف المحمول.

وكان المركز الوطنى للزلازل فى سوريا أكد أن هزة أرضية متوسطة ضربت شمال مدينة اللاذقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ولم يعلن المركز عن سقوط ضحايا أو خسائر فى الأرواح والمنشآت.

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ووفقا لما أعلنه المركز الوطنى للزلازل عبر حسابه الرسمى على فيسبوك، فإن هزة أرضية متوسطة بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، وقعت بالقرب من الساحل السورى، وتبعد مسافة 33 كم شمال غرب مدينة اللاذقية، شعرت بها بعض المدن السورية وتركيا وقبرص.

وأشار المركز، إلى أنه وقعت هزتان ارتداديتان، بقوة 3.0 و 2.0 درجات على مقياس ريختر وعمق 20 و 7 كم قبالة الساحل السورى.