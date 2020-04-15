شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: سجلنا نجاحا فى مكافحة وباء كورونا بإمكانيات متواضعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ​وزير الصحة اللبناني​ ​حمد حسن​ خلال تفقده ​مستشفى معربس​ في ​عين الرمانة​، إلى أن هناك ثغرة في مواجهة فيروس كورونا تتمثل في أن بعض المرضى يخافون التوجه الى ​المستشفيات​.

واوضح أن ​لبنان​ سجل نجاحا في مواجهة وباء ​كورونا​ ولكن ليس بشكل كامل، مشيراً إلى أن لبنان تسير في الطريق الصحيح حتى تسجل في المرمى النصرالأخير .

وتابع وزير الصحة اللبناني: "إننا نتغلب على الوباء بالإمكانيات المتواضعة، وهذا بسبب التنسيق بين المجتمع والسلطة"، موضحا أن "الطريقة التي تعمل بها حكومتنا شفافة، ونهنئ وزارة الشؤون الاجتماعية على العمل الذي تقوم به".

وقررت وزيرة العدل اللبنانية مارى كلود نجم، استمرار تعليق جلسات المحاكم فى عموم لبنان حتى 26 أبريل الجارى، خشية انتشار فيروس كورونا وتفشيه، وأصدرت وزيرة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضى سهيل عبود بيانا مشتركا، أكدا فيه أن تمديد تعليق الجلسات في كافة المحاكم والدوائر القضائية، يأتى فى ضوء قرار الحكومة بتمديد حالة التعبئة العامة الصحية حتى ذلك التاريخ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن حالة التعبئة العامة التي أُعلنت في لبنان منذ 15 مارس الماضي، تتضمن تدابير بمنع التجول في الشوارع والطرق ما بين الساعة الـ 7 مساء وحتى الـ 5 فجرا، وتعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانىء البحرية والمنافذ الحدودية البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكيد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها، إلا للضرورة القصوى.

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وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 641 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.