شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب جنوب الموصل بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، أن مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالى سجلت حدوث هزة ارضية جنوب شرق الموصل بلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس رختر، وبينت الهيئة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، أن مركز الهزة يبعد مسافة (74) كم عن الموصل ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين.
ودعت المواطنين العراقيين إلى الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.
وينتشر فيروس كورونا فى العراق، وكان ممثل منظمة الصحة العالمية فى العراق الدكتور أدهم إسماعيل، اعتبر أن الأيام العشرة المقبلة حاسمة فى السيطرة على فيروس كورونا فى البلاد، وقال إسماعيل -وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إن بقاء العراق فى وضع جيد بشأن السيطرة على فيروس كورونا، مرهون بالاستمرار بالالتزام بالتدابير الوقائيّة في الأيام العشرة المقبلة.
وأضاف أن تناقص الإصابات وارتفاع حالات الشفاء يشيعان الاطمئنان ويبشران بالسيطرة على الفيروس.
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