شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سباق دبي الدولي للخيول العربية في موعده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت مصادر مطلعة بأن النسخة ٣٩ لسباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة و الذي سيقام في شهر يوليو المقبل على مضمار ( نيوبري ) العريق في بريطانيا مازال في موعده، و أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي في الأشهر القادمة، وفقا للبيان.



وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان دبي الدولي للخيول العربية قد أعلنت عن إلغاء السباقات التحضيرية و التي كانت من المقرر إقامتها في مضمار كابنللي بإيطاليا الشهر الحالي ، و كذلك سباقات السويد و هولندا و اللذان كان من المقرر إقامتهما شهر يونيو المقبل بسبب تفشي مرض كورونا.

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