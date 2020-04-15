عقارات دبي تعمل عن بعد بتطبيق ذكي واحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أصبح سوق دبي العقاري يعمل بأكمله عن بعد من خلال تطبيق ذكي واحد يجمع كل تعاملاته وقرابة 200 خدمة تحت اسم "دبي ريست"، وفقا للبيان.



وطورت دائرة الأراضي والاملاك في دبي ذلك التطبيق في عام 2017 وجنت ثمار ذلك أثناء مواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفي-19) التي استدعت للوقاية من الإصابة به، بقاء الجميع في منازلهم.

ويستخدم التطبيق في الوقت الراهن مئات الألوف من المستخدمين من داخل وخارج الدولة وتتنوع توجهاتهم بين الاستثمار أو الرغبة بالعيش والعمل في دبي، وتشهد أعداد أولئك المستثمرين تزايداً ملفتاً مع النجاح اللافت للسوق في امتصاصه السريع لآثار الذعر الذي نشره الفايروس في نفوس مليارات البشر وأصاب اقتصاد الكرة الأرضية بالشلل مُبقيا على ما ينتج الغذاء والدواء.

وشهدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي العديد من المبادرات الهادفة إلى تحقيق المزيد من إنجازات الأتمتة والتحول الرقمي. وتعتبر منصة "دبي ريست" الخطوة الأبرز في هذا الاتجاه لتسهيل الإجراءات والمعاملات على المستخدمين، كما ساعدتها على تحقيق سبق متميز بعد أن قدمت مشروعًا يمثل أول منصة رقمية عقارية في دبي.

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وقال متحدث باسم الدائرة ردا على أسئلة "البيان"، أن تطبيق "دبي ريست" يواصل استقطاب أعداد متزايدة من المتعاملين الذين يحصلون منه على أفضل الخدمات الذكية، وفق أرقى المعايير العالمية. وفي الوقت الذي توفر فيه المنصة دعمًا لجهود الدائرة للتوافق مع «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» ومبادرة "دبي 10×"، فقد تمكنت خلال فترة وجيزة من إبراز مكانتها بين المؤسسات الحكومية، وإظهار قدرتها على التحول الرقمي، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة.

أوضح المتحدث أن تطبيق "دبي ريست" تمكن منذ منتصف العام 2017، وحتى اليوم من تسجيل 231 مطورًا عقاريًا، عملوا على إدخال البيانات لـ 635 مشروعًا مكتملاً، و 534 مشروعًا فعالاً، أما الجانب المتعلق بالخدمات الذكية، فتشير البيانات التي تم جمعها حتى الآن إلى إنجاز 3,444 عقدًا جديدًا ضمن نظام "إيجاري"، وتجديد 135,146 عقدًا، والتعامل مع 7457 طلبًا لإنهاء العقود. وتم من خلال المنصة إصدار 33 بدل فاقد/ تالف، و 595 خريطة. وحصل المتعاملون من المنصة على 6139 رسالة لمن يهمه الأمر، و 173 تقييمًا عقاريًا، كما تم تلقي 2450 طلبًا للتقييم.

يؤكد المتحدث على انه وإلى جانب دورها المهم في مساعدة المستثمرين والملاك على اتخاذ قرارات التصرفات العقارية عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية، ومن دون الحاجة إلى المستندات الورقية، فقد أسهمت المنصة في دعم مكانة دبي في صدارة مدن العالم، لقدرتها على مواجهة التحديات والتعامل مع التطورات والمستجدات.

وتشجع "أراضي دبي" جميع المتعاملين لتحميل التطبيق واستخدامه، وتتيح المجال لهم لتقييم تجاربهم الشخصية معه، لمساعدتها على تحسين الخدمات التي يقدمها.

وكانت الدائرة قد اعتمدت على جهودها الذاتية في العمل والتخطيط للمشروع وتنفيذ مختلف مراحله، واستعانت بكوادر وطنية من الشباب ذوي الكفاءات المتميزة، ما يؤكد قدرتها على مواكبة مستجدات العصر لدعم ريادة الإمارة في هذا المجال.