اجتماع «إن إم سي» مع الدائنين الاثنين المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مايكل دافيس، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية؛ إن اجتماعاً سيعقد مع الدائنين يوم الاثنين 20 إبريل/ نيسان الجاري.

وقال في بيان صدر اليوم الأربعاء: «أولوياتنا استمرارية عمل الشركة والتحقيق حول التزاماتها المالية وتطبيق نظام جديد للحوكمة».ووفقاً للبيان فقد تم تشكيل لجنة أولية للدائنين أول مهامها تشكيل لجنة تنسيق أوسع نطاقاً تضم دائنين دوليين. وقال دافيس: «طلب من البنوك مواصلة تجميد الالتزامات المالية على الشركة لتتمكن من مواصلة عملها بما يصب في صالح جميع الأطراف».وطلب الدائنون من بنك أبوظبي التجاري رئاسة لجنة تنسيق وقيادة مجموعة توجيه كمجموعة فرعية من تلك اللجنة، وستعمل المجموعة التوجيهية كنقطة اتصال رئيسية بين الشركة وأصحاب الديون، وستقود المناقشات اليومية ومسارات العمل من جانب المقرضين.

من جهته، قال أنطونيو ألفاريز الثالث، الرئيس المشارك المقترح لإعادة هيكلة «إن إم سي» والمدير العام لشركة «ألفاريز آند مارسال» أوروبا: «نتطلع إلى العمل مع مجلس الإدارة ومايكل دافيس وفرق إدارة العمليات، لتحقيق الاستقرار في أعمال الشركة. كما سينصب تركيزنا على بناء وتعزيز ثقة المقرضين في إن إم سي، من خلال تطوير وتنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وتنظيم الأعمال في الشركة».

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