السعودية تبدأ تسويق سندات دولارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وثيقة بأن السعودية بدأت اليوم الأربعاء، التسويق في عملية سندات دولارية على ثلاث شرائح.

وبحسب «رويترز»، تسوق المملكة، من خلال وزارة المالية، أوراقاً لأجل خمس سنوات ونصف عند نحو 315 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وسندات لأجل عشر سنوات ونصف عند نحو 325 نقطة أساس وسندات لأجل أربعين عاماً عند نحو 5.15 في المئة.

وسيعتمد حجم الصفقة على إقبال السوق، لكن مصرفيين ومديري صناديق يقولون إنهم يتوقعون عملية بعدة مليارات من الدولارات.

وجرى تعيين سيتي وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وبنك أوف تشاينا وميزوهو وإم.يو.إف.جي وإس.إم.بي.سي وسامبا كابيتال لترتيب عملية بيع الديون التي من المقرر أن تغلق في وقت لاحق اليوم.

ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية السعودية حتى الآن على طلب «رويترز» للتعقيب.