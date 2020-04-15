بعد فوزه بـ"البوكر العربية"... ماذا قال الرئيس الجزائري عن عبد الوهاب عيساوي

وأشاد الرئيس الجزائري، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالساعدي، متمنيا له مواصلة النجاح، ومؤكدا على كامل دعمه له.

وقال تبون في تغريدته:

عشية يوم العلم ها هو الشاب عبد الوهاب عيساوي من الجلفة يلتحق بقوافل الكتاب الجزائريين، الذين شغلوا الورى وملؤوا الدنى بأعمالهم.

وكان الروائي الجزائري الشاب عبد الوهاب العيساوي قد فاز بالجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة بـ"البوكر العربية"، في دورتها الثالية عشر عن روايته "الديوان الإسبرطي".