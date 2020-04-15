وأشاد الرئيس الجزائري، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالساعدي، متمنيا له مواصلة النجاح، ومؤكدا على كامل دعمه له.
وقال تبون في تغريدته:
عشية يوم العلم ها هو الشاب عبد الوهاب عيساوي من الجلفة يلتحق بقوافل الكتاب الجزائريين، الذين شغلوا الورى وملؤوا الدنى بأعمالهم.
وكان الروائي الجزائري الشاب عبد الوهاب العيساوي قد فاز بالجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة بـ"البوكر العربية"، في دورتها الثالية عشر عن روايته "الديوان الإسبرطي".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوزه بـ"البوكر العربية"... ماذا قال الرئيس الجزائري عن عبد الوهاب عيساوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.