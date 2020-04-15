هزات أرضية قوية قرب السواحل السورية

وبحسب صحيفة "DAILY SABAH" التركية: ضرب زلزال بقوة 4.7 على مقياس ريختير منطقة يايلاداغي في مقاطعة هاتاي بلواء اسكندرون، وشعر الناس بها في سوريا وقبرص. وقد نشر مركز الزلازل الأوروبي خريطة للمنطقة التي ضربها الزلزال بالقرب من الساحل السوري. يذكر أن عدت هزات توالت منذ الفجر وتم الشعور بها بقوة، حسبما أفاده أهالي المنطقة.

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