علاج للسرطان قد يفيد المصابين بفيروس كورونا المستجد

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images

تستعد شركة بريطانية سويدية، وهي متخصصة في إنتاج الأدوية، لإجراء تجارب سريرية على دواء يستخدم في علاج بعض أنواع سرطان الدم، على أمل أن يفيد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وستقوم شركة أسترا زينيكا باختبار دواء "كالكينس" للسرطان لتقييم مدى قدرته على التحكم في الاستجابة المفرطة لنظام المناعة لدى المصابين بـ"كوفيد-19" الذين يعانون من أعراض حادة.

وينتمي دواء كالكينس (الاسم العلمي أكالابرتينيب) إلى فئة من الأدوية تمنع أمراض المناعة الذاتية.

ويستخدم الدواء حاليا في علاج بعض أنواع سرطان الدم.

ويتنافس دواء كالكينس مع دواء إمبروفيكا كعلاج لسرطان الدم الليمفاوي المزمن الذي يُعتبر من أكثر أنواع سرطان الدم شيوعا عند البالغين، والذي أنتجته شركة أب-في الأمريكية للأدوية وشركة جونسون آند جونسون المتخصصة في الأجهزة الطبية والأدوية. © BBC

Advertisements

فيروس كورونا: ما أعراضه وكيف تقي نفسك منه؟ فيروس كورونا: ما هي احتمالات الموت جراء الإصابة؟ فيروس كورونا: هل النساء والأطفال أقلّ عرضة للإصابة بالمرض؟ فيروس كورونا: كيف ينشر عدد قليل من الأشخاص الفيروسات؟

واضطرت بعض شركات الأدوية إلى وقف تجاربها السريرية مؤقتا التي كانت تخص أمراضا أخرى بهدف التركيز على تجريب علاجات محتملة خاصة بفيروس كورونا سريع الانتشار.

ويُعتقد أن المرضى الذين تظهر عليهم أعراض حادة تشمل الالتهاب الرئوي يعانون من رد فعل مفرط في جهاز المناعة.

وتهدف شركة أسترا زينيكا إلى اختبار ما إن كان دواء كالكينس قد يساعد في التحكم في استجابة النظام المناعي.

وقالت الشركة المصنعة للدواء "ستتيح التجرية تقييم مدى فعالية وسلامة إضافة الدواء إلى العلاج بهدف توفير دعم أفضل لتقليل نسبة الوفاة والحاجة إلى التنفس الاصطناعي المساعد عند المرضى الذين يعانون من أعراض كوفيد-19 المهددة للحياة".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي وافقت شركة أسترا زينيكا وشركة غلاغكسو-سميث-كلاين على إنشاء مختبر للمساعدة في التجارب الخاصة بكوفيد-19، وذلك بالتنسيق مع جامعة كامبريدج.