شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة 197 معتمرا السعودية بعد انتهاء فترة العزل الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرفت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الأربعاء، على مغادرة 163 معتمرًا من الجنسية الباكستانية و34 معتمرًا من الجنسية البنجلاديشية ،عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، حيث غادروا إلى لاهور ودكا، وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الرحلة تأتي استكمالاً للتواجد الدائم للوزارة مع المعتمرين طيلة فترة بقائهم داخل العزل الطبي لإجراء الفحوصات من قبل وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين من فيروس كورونا المستجد . وأشارت إلى أن الوزارة قامت بتأمين فنادق في مكة المكرمة وجدة لاستضافة المعتمرين طوال الفترة وتأمين الإعاشة وسائل النقل إلى منفذ المغادرة، والتأكد من تلبية كافة احتياجاتهم لحين مغادرتهم لوطنهم سالمين.

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