شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السودانى ينفى تعرض سيارة البرهان لحادث مرورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس السيادة الانتقالي السودانى عدم صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض سيارة رئيس مجلس السيادة لحادث مرورى بشارع النيل، حيث قال رئيس المجلس الانتقالي السودانى، إن سيارة رئيس مجلس السيادة لم تتعرض لأى حادث، وإنما وقع حادث طفيف لسيارة الحراسة لم يسفر عن أى إصابات.
كانت مصادر صحفية سودانية قد أكدت أن موكب رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تعرض لحادث سير بشارع النيل.
وقالت تقارير صحفية سودانية، إن عدد من الفريق المرافق للفريق البرهان قد تعرض لإصابات دون سقوط ضحايا.
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