شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة احتفال مستشفى فى بلجيكا بطبيب فلسطينى تعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت إحدى المستشفيات المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا في العاصمة البلجيكية بروكسل بشفاء طبيب فلسطيني يدعى محمد مراد، بعد خروجه من العناية المكثفة عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال قيامه بأداء واجبه في معالجة المرضى المصابين.

ونشر المركز الفلسطيني للإعلام من خلال صفحته على "تويتر"، فيديو لتنظيم الأطقم الطبية بالمستشفى ممرا شرفيا للطبيب الفلسطيني فور خروجه من غرفة الرعاية مع تصفيق حار له وبادلهم التحية بعد مروره من المرحلة الصعبة من اصابة كورونا.

وعلى جانب آخر، حذر نيكولاي ملادينوف ، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ، من العواقب الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا على الشعب الفلسطيني، وخاصة المجتمعات الضعيفة في غزة، مشيرا إلى إن السلطة الفلسطينية لا تستطيع الوصول إلى الأدوات النقدية والمالية التقليدية اللازمة لعلاج الأزمة.



الطبيب الفلسطينى يخرج من المستشفى

وأضاف ملادينوف خلال بيان صحفى ، أنه بجانب الآثار الصحية العامة لهذا الوباء، فإن الصدمة السلبية للاقتصاد الفلسطيني ستخلف آثارا عميقة على الحياة العامة، والعمالة، والتماسك الاجتماعي، والاستقرار المالي والمؤسسي موضحا "إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني ستكون كبيرة".

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وقال ملادينوف "يؤثر الإنكماش الاقتصادي والقيود الضرورية على الصحة العامة تأثيرا سلبيا على الاقتصاد وعلى استمرارية السلطة الفلسطينية. انخفضت عائدات التجارة والسياحة والتحويلات إلى أدنى مستوياتها في العقدين الماضيين. تشير التقديرات إلى أن الفجوة المالية لعام 2020 ستصل إلى مليار دولار بحلول نهاية العام".

ورحب نيكولاي ملادينوف بإعلان رئيس الوزراء الفلسطيني شتية عن ميزانية طوارئ تهدف إلى إبقاء الإنفاق العام عند الحد الأدنى، داعيا إلى ضرورة أن تركز هذه الميزانية على النفقات المتعلقة بالصحة، ودعم دخل الفلسطينيين الضعفاء، ودعم الشركات المتضررة، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستمرارية الحكومة، بما في ذلك الرواتب والنفقات المتعلقة بالأمن، وقال: "يجب توجيه كل الإنفاق إلى المتضررين. يجب تلبية الاحتياجات الخاصة بغزة بشكل مناسب أيضا".