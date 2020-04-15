شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عضو اللجنة الوطنية للأوبئة ومقرر اللجنة التنفيذية لخلية إدارة الأزمة فى إربد بالأردن الدكتور وائل الهياجنة، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا، مخالطين لسائق شاحنة مصاب بالفيروس، وأكد الهياجنة -وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أن الجهد الكبير الذي بذل من قبل القائمين على الفحوصات المخبرية في مستشفى الملك المؤسس الجامعي، أدى إلى الإعلان السريع عن نتائج تسع عينات لأشخاص خالطوا السائق؛ للتحقق من عدم إصابتهم بالفيروس، موضحًا أن فرق الاستقصاء الوبائي ستكمل عملها بمتابعة مخالطي السائق من أجل إجراء فحوصات تاكيدية لهم.

وكان وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر،أعلن أمس الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 397.

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كما أكد وزير الصحة، تسجيل 20 حالة شفاء غادرت المستشفيات، 14 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و6 حالات في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.

وأعلنت السلطات الأردنية، حظرا شاملا للتجول يومي الجمعة والسبت القادمين، بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا منذ 10 أيام.، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

وفى وقت سابق، أكد عضو لجنة الأوبئة الوطنية ومسؤول ملف كورونا فى الأردن ومقرر اللجنة التنفيذية لإدارة خلية الأزمة في محافظة إربد الدكتور وائل الهياجنة خلو المحافظة من الإصابات بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالى، وقال الهياجنة - في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، إن البروتوكول المعتمد في تقييم الحالة الوبائية يحسب بالأسابيع وليس بالأيام ما يعني أن إربد اقتربت من التعافي بشكل كبير وهذا ما أدى إلى فك الحجر التحفظي على عدد من العمارات والبنايات في "الرمثا" وإربد.