شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 124 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في إسرائيل إلى 124 وفاة، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما أعلن مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، عن وفاة مسنة تبلغ من العمر (82 عامًا) بعد معاناتها من أمراض مزمنة.

وحذرت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، من ازدياد عدد مرضى فيروس كورونا في البلدات والمدن العربية في إسرائيل، وخصوصا في قرية دير الأسد. وتناشد وزارة الصحة المواطنين في دير الأسد ونحف والبعنة ومجد الكروم البقاء في البيوت.

وتقوم وزارة الصحة والجبهة الداخلية ونجمة داوود الحمراء والمجلس المحلي والشرطة بالعمل على معالجة الأمر.

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وبحسب المعطيات المتوفرة التي أعلنت عنها الوزارة في بيان فإن عدد المرضى في دير الأسد وصل الى 23 مريضًا بالكورونا، في قرية نحف 4، في البعنة 3، في مجد الكروم 1، ما يعني أن العدد الإجمالي لمرضى الكورونا في المنطقة وصل الى 31.

ووفقا للتحقيق الوبائي يستدل أن المئات من المواطنين كانوا على تواصل مع مرضى الكورونا، وعليه تناشد وزارة الصحة المواطنين هناك بالتزام بيوتهم وعدم الخروج منها والتزام الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.