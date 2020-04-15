مقتل جندي عراقي واصابة اثنين اخرين بهجوم لداعش شرقي الأنبار

الأنبار(العراق)/سليمان القبيسي/ الاناضول

قتل جندي عراقي وأصيب اثنان آخران، فجر الأربعاء، جرّاء هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي، على مقر لقوات عسكرية، شرقي محافظة الأنبار، غربي البلاد.

جاء بحسب ما ذكره للأناضول، ضابط عسكري بالجيش العراقي، برتبة عقيد، مفضلا عدم ذكراسمه.

وذكر المصدر أن "تنظيم داعش الإرهابي هاجم في الساعات الأولى من صباح اليوم مقر السرية الأولى بالفوج الأول التابعة للواء 40 بالفرقة العاشرة في الجيش العراقي بجزيرة الكرمة شمال مدينة الكرمة 13كم شرق الفلوجة (55 كم شرق الرمادي، مركز محافظة الانبار)".

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وأضاف الضابط، موضحًا أن "الهجوم كان بأسلحة متوسطة وخفيفة وأدّى الى مقتل جندي واصابة اثنين من الجنود بجروح أيضا".

وأشار إلى أن "عناصر داعش هاجموا المقر قادمين ومن الصحراء بين الانبار وصلاح الدين، ولاذوا بالفرار اليها بعد التصدي لهم".

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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