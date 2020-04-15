السودان يطلب دعمًا من الصين لمواجهة فيروس كورونا

الخرطوم / الخليج 365

طلبت وزارة الخارجية السودانية من السلطات الصينية مساعدتها بالأدوية والمعدات الطبية لمجابهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية السودانية، الصديق عبدالعزيز، الثلاثاء مع السفير الصيني لدى الخرطوم ماشين مين، بحسب وكالة السودان للأنباء.

وبحث اللقاء عددا من موضوعات التعاون الثنائي والإقليمي والدولي والتعاون لمجابهة جائحة كورونا.

وذكرت الوكالة الرسمية أن وكيل وزارة الخارجية تقدم للسفير الصيني، بطلب مساعدة السودان بالأدوية والمعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه أبدى السفير الصيني تفهمه للوضع الصحي بالسودان.

ووعد بحسب المصدر نفسه بتقديم العون للسودان في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن الصين تولي اهتماما خاصاً بتقديم المساعدات الطبية للخرطوم لمجابهة هذا المرض الخطير.

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والثلاثاء، أعلن الاتحاد الاوروبي عن دعمه الخرطوم بمبلغ 80 مليون يورو لمواجهة فيروس كورونا، بعد يومين من تمويله مشروعا صحيا في 3 ولايات شرقي السودان التي تستضيف معسكرات لاجئين، بمبلغ 12 مليون يورو.

وتسلمت الحكومة السودانية، الأحد، 10 آلاف كمامة طبية من مبادرة سودانية كندية تتواجد بالخارج، ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا الذي أصاب 32 بالبلاد بينها 5 حالات وفاة.

وفي 13 مارس/آذار الماضي، أعلن السودان أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات، وذلك بعد يوم من وفاته.

وعلى خلفية تدابير مواجهة الفيروس، أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية لمجابهة كورونا (حكومية)، الأحد، بدء حظر سفر جميع المركبات لأغراض نقل الركاب بين المدن والولايات إلا بتصريح رسمي مسبق من جهات الاختصاص.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس ما يزيد عن مليون و900 ألف شخص حول العالم، وتسبب في وفاة أكثر من 126 ألفا ، فيما تعافى منه أكثر من 470 ألف شخص.

وتصدرت الولايات المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا وفرنسا قائمة الوفيات بالفيروس القاتل حول العالم.

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