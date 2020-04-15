شرطة مكة تضبط لاعبين تهكما برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية الرياضية، وهما يتهكمان برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول بمحافظة جدة.

فقد أسفرت نتائج المتابعه الأمنية – بفضلٍ من الله – عن ضبطهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وإيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.