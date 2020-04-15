العراق يعلق على نية إيران استئناف زيارة العتبات المقدسة

وقالت الهيئة، في بيان لها: "نشرت وكالة أنباء فارس خبرا مفاده أن إيران تخطط لاستئناف زيارة العتبات المقدسة في العراق، رغم قرار الإغلاق الذي يعم معظم دول العالم تفاديا لتفشي كورونا، ونؤكد أن منافذنا الحدودية البرية مع الجارتين إيران والكويت مغلقة بشكل كامل أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري والى أشعار آخر".
وأضافت: "سيتم العمل بإعادة افتتاح المنافذ المشار إليها وفق المعطيات والمستجدات الصحية ليتسنى للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أتخاذ قرارات جديدة بشأن فتح المنافذ"، مشيرة إلى أن "اللجنة العليا لم تتخذ حتى الآن أي قرار باستئناف العمل بالمنافذ، وهذا الموضوع يخضع لتقدير وبيانات وزارة الصحة، ونحن حريصون على سلامة البلاد والمواطن".
وكان رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان أعلن أمس الثلاثاء، عن نية منظمته استئناف الزيارات إلى العتبات المقدسة في العراق وسوريا مع مراعاة الشروط الصحية.
وقال: "لقد قمنا بإعداد بروتوكولات حول إيفاد الزوار إلى العتبات المقدسة في العراق وسوريا وقدمناها لهما لنشهد إن شاء الله تعالى استئناف السفر المتبادل بين إيران وهذين البلدين في ظل التنسيق والتعاطي والتزام شروط الصحة والسلامة وتحسن الظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا".
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