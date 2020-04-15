بعد إيطاليا والصين... مصر ترسل مساعدات طبية إلى بريطانيا

وقال نائب البرلمان البريطاني، ووزير الدولة للسياسة التجارية جريج هاندز، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "مصر تستعد لإرسال شحنة ضخمة من مستلزمات الوقاية إلى بريطانيا لمساعدتها في مواجهة تفشى وباء كورونا".

وأضاف: "أخبار جيدة تتعلق بمستلزمات الوقاية الشخصية - بعد عدد من المكالمات مع السفير المصري والكثير من المشاركة من قبل السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز، والسفارة البريطانية في القاهرة، وفرق وزارة التجارة البريطانية، فإن عددا كبيرا من الألبسة الطبية في طريقها إلى المملكة المتحدة - شكرا لك مصر".

من جانبها، أعادت وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة ليز تروس، مشاركة التغريدة نفسها على حسابها في "تويتر"، معربة عن شكرها لمصر.

وسجلت بريطانيا أكثر من 11 ألف وفاة بفيروس "كورونا"، فيما تجاوز عدد الإصابات 88 ألف إصابة، وفق الإحصائيات الأخيرة.

وكانت مصر قد أرسلت مساعدات طبية إلى الصين وإيطاليا، في إطار دعم هذه الدول لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث سافرت وزيرة الصحة هالة زايد إلى البلاد الموبوءة على رأس المساعدات.