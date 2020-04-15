مسلحون هاجموا سفينة راسية في خليج عمان

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"الخليج 365": أعلنت "عمليات التجارة البحرية البريطانية" التابعة للبحرية البريطانية، أن مسلحين اعتلوا سطح سفينة راسية في خليج عمان الثلاثاء، 14 أبريل (نيسان) الحالي، لكن تم الإفراج عن السفينة في وقت لاحق. وأضافت في تحديث لمذكرة أصدرتها من قبل أن "السفينة والطاقم في أمان" وحضّت كل السفن القريبة على توخي الحذر.

وذكرت في مذكرة أُرسلت بالبريد الإلكتروني لوكالة رويترز "تفيد التقارير بأن السفينة راسية الآن على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة راس الكوح". أضافت أنها تراقب الموقف، ونصحت كل السفن القريبة بتوخي الحذر، والإبلاغ عن أي حادثة. ولم ترد بعد أي تفاصيل بشأن هوية المسلحين.

كان خليج عمان، في وقت سابق، مسرحًا لأعمال تخريبية عدة، استهدفت بعض السفن، وحملت "بصمات إيرانية".

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كتبت شركة الأمن البحري "درياد غلوبال" في تغريدة على "تويتر"، أنه تم الإفراج عن سفينة ترفع علم هونغ كونغ، بعدما أفادت في وقت سابق بأن السفينة كانت راسية في انتظار الاقتراب من مدينة الجبيل السعودية.

ذكر تقرير "درياد غلوبال"، أنه "في الساعة 12:48 بتوقيت غرينيتش بدا أن السفينة متجهة صوب الساحل الإيراني. وفي الساعة 14:28 بالتوقيت نفسه ظهرت السفينة متوقفة في موقع على بعد أربعة أميال بحرية قبالة مغ قنبره كوه مبارك" وهي قرية تابعة لمقاطعة جاسك في محافظة هرمزغان في جنوب إيران.

أضاف التقرير أن هذه "هي السفينة المقصودة على الأرجح"، لكنها قالت إنه "من غير الواضح ما إذا كانت السفينة تواجه متاعب أو ما إذا كانت إيران تقدم إليها المساعدة بشكل ما".