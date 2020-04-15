«الكاظمى» يواصل مشاورات تشكيل حكومة العراق.. وتوجه للتصويت الإلكترونى

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

يواصل رئيس الوزراء العراقى المكلف مصطفى الكاظمى، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة مع عدد من الكتل السياسية، كما بحث مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، تطورات تشكيل الحكومة وجهود مواجهة وباء كورونا، معربا عن ارتياحه لسير المشاورات وتطلعه لتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم المشروعة.

وفى ظل انتشار جائحة كورونا، فى العراق، هناك مقترحات عديدة للتصويت الإلكترونى على الحكومة من قبل أعضاء البرلمان، لكن هناك مخاوف من التزوير، حسبما أكدت مقررة مجلس النواب خديجة على، مخاوفها من عملية التزوير أو التلاعب فى التصويت الإلكترونى أو تعرضه إلى خلل ما، مشيرة إلى أنه فى حال إقدام مجلس النواب على خطوة التصويت الإلكترونى، لن يتم اللجوء إليها إلا إذا كانت مضمونة.

واقترح عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، استخدام تطبيقات إلكترونية على الهواتف المحمولة تستوعب جميع أعضاء البرلمان للتصويت على الحكومة، أو مناقشة بعض مشروعات القوانين.

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وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطى الكردستانى ميادة نجار، أن تصويت الكتل الكردستانية على حكومة الكاظمى مرهون بعدة شروط، تشمل استحقاق الكرد فى التمثيل الوزارى، ثم العمل على إقرار الضمانات الخاصة بالملفات المهمة والعالقة بين الإقليم وبغداد، ما يتطلب حلا جذريا. وتوقع السياسى العراقى حيدر الملا، تقدم الكاظمى بتشكيل الحكومة خلال 10 أيام، مشيرا إلى أن هناك توافقا وطنيا على تكليف الكاظمى، مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة داعمة للشعب فى مواجهة التحديات، وذكر ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نورى المالكى، عن وجود نية لإعادة تكليف وزراء حاليين فى الحكومة العراقية المرتقبة، برئاسة الكاظمى، الذى يشغل رئيس جهاز المخابرات الوطنى منذ يونيو 2016، وكان له دور فى محاربة تنظيم داعش.

وقال رئيس كتلة بابليون النيابية أسوان الكلدانى، إن كتلته ستبحث مع الكاظمى استحقاقات المكون المسيحى فى الحكومة الجديدة، وذكر رئيس ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوى، أن ترشيح الكاظمى «خيار صحيح»، مطالبا أن تضع الحكومة فى أولوياتها محاسبة قتلة المتظاهرين ووضع الاقتصاد على طريق المعافاة وتحديد موعد للانتخابات المبكرة.

واعتبرت كتائب حزب الله العراق، ترشيح الكاظمى، مؤامرة وحرب على الشعب العراقى.

وأعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، مقتل أحد عناصر الشرطة بهجوم لـ«داعش»، فى كركوك، بعد إطلاق نار من سلاح قناص، فيما عثرت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس الأول على مقبرة جماعية فى محافظة الأنبار، تضم رفات عناصر أمنية ومدنيين أعدمهم «داعش» وقت احتلاله المحافظة.