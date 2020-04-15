وزير الصحة الكويتى: تعافى 30 حالة جديدة من كورونا بإجمالى 206 حالات شفاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء، شفاء 30 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 206 حالات، وأوضح الشيخ باسل الصباح – فى بيان صحفى، نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ 30 المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء 26 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد حتى يوم أمس إلى 176 حالة.
وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل ثالث حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لسيدة كويتية، بالإضافة إلى تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى ألف و355 حالة حتى الآن، وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند -في المؤتمر الصحفي الـ37، والذى عقد بمقر وزارة الصحة الكويتية- ونقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن حالة الوفاة الجديدة هى لمواطنة كويتية تبلغ من العمر 79 عاما، مشيرا إلى أنها كانت تعاني من عدد من الأمراض المزمنة، وكانت تتلقى الرعاية الطبية بغرفة العناية الفائقة على مدار 4 أيام.
وأوضح أنه بالنسبة للإصابات الجديدة، فهناك 3 حالات مرتبطة بالسفر، منها حالتان لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى فرنسا، وجميعهم ممن خضعوا لرحلات الإجلاء والحجر المؤسسي الصحي الإلزامي، بالإضافة إلى 43 حالة مخالطة.
وتابع أنه بالنسبة للحالات التي تحت قيد التقصي الوبائي، فقد بلغت 9 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، منها حالة واحدة لمواطن كويتي.
ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، إلى أنه بالنسبة للحالات المحجوزة في غرفة العناية الفائقة، فقد بلغت 26 حالة، منها 9 حالات في وضع حرج، و 17 حالة مستقرة، لافتا في الوقت نفسه إلى خروج 146 حالة من أماكن الحجر المؤسسي الصحي الالزامي خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد القيام بكافة الاجراءات الوقائية تجاههم، على أن يستكملوا مدة الحجر الصحى الإلزامي المنزلي لمدة 14 يوما.
وأشار السند إلى أن وزارة الصحة الكويتية، تواصل جهودها لاستقبال المواطنين الكويتيين القادمين من الخارج، والذين سيتم البدء في خطة إجلائهم اعتبارا من يوم 19 أبريل المقبل، وحتى يوم 7 مايو المقبل.
وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تهدف لاحتواء انتشار الفيروس والقضاء عليه، والتوصية بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.
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