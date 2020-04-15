شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: تعافى 30 حالة جديدة من كورونا بإجمالى 206 حالات شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء، شفاء 30 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 206 حالات، وأوضح الشيخ باسل الصباح – فى بيان صحفى، نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ 30 المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء 26 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد حتى يوم أمس إلى 176 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل ثالث حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لسيدة كويتية، بالإضافة إلى تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى ألف و355 حالة حتى الآن، وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند -في المؤتمر الصحفي الـ37، والذى عقد بمقر وزارة الصحة الكويتية- ونقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن حالة الوفاة الجديدة هى لمواطنة كويتية تبلغ من العمر 79 عاما، مشيرا إلى أنها كانت تعاني من عدد من الأمراض المزمنة، وكانت تتلقى الرعاية الطبية بغرفة العناية الفائقة على مدار 4 أيام.