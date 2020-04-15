شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار رعدية فى السعودية والبحرين.. غائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت حالة الطقس اليوم الأربعاء في الخليج، ففي المملكة العربية السعودية من المتوقع هطول الأمطار، وفى الإمارات يميل الجو لأن يكون غائما، بينما تشهد البحرين حالة من الطقس غير المعتدل به أمطار رعدية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق( نجران، جازان، عسير ،الباحة ،الرياض ، الجوف،حائل، القصيم، الشرقية والحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

وفى الإمارات توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق و الرعد أحيانا، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنى الرؤية الافقية.

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وبحسب المركز الوطني، ستكون حركة الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 20 - 35 تصل إلى 50 كم / س أحيانا خاصة على البحر مع السحب الركامية، ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:57 و المد الثاني عند الساعة 06:28 و الجزر الأول عند الساعة 13:19 والجزر الثاني عند الساعة 23:22 .

و في بحر عمان يكون الموج متوسطا يضطرب أحيانا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:53 و المد الثاني عند الساعة 03:42 و الجزر الأول عند الساعة 09:31 والجزر الثاني عند الساعة 23:01 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم الأربعاء في مملكة البحرين سيكون ب غير مستقر مع تساقط أمطار قد تكون رعدية أحياناً .

وبحسب إدارة الأرصاد، الرياح شمالية إلى شمالية شرقية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحيانا، إضافة إلى ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر ويصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات، ودرجة الحرارة: العظمى 27م والصغرى 18م والرطوبةالنسبية: العظمى 85% والصغرى 30%.