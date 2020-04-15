تراجع حالات الإصابة بكورونا في الصين لكن القادمين من روسيا يمثلون قلقا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الصين اليوم الأربعاء انخفاضا في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي لكن زيادة الأعداد في أقصى الشمال الشرقي المتاخم لروسيا يمثل مصدر قلق للسلطات.

ورصدت الصين 46 حالة جديدة مؤكدة الثلاثاء مقابل 89 في اليوم السابق وفقا لما ذكرته لجنة الصحة الوطنية.

ومن بين الحالات الجديدة 36 حالة لأشخاص وصلوا إلى الصين من الخارج مقابل 86 حالة مماثلة في اليوم السابق.

أما الحالات العشر الأخرى فكانت حالات محلية منها ثمانية في إقليم هيلونغجيانغ وحالتان في إقليم قوانغدونغ الجنوبي.

وأصبح إقليم هيلونغجيانغ الشمالي الشرقي جبهة أمامية في جهود الصين لعزل الحالات الوافدة مع عودة مواطنين صينيين مصابين بالفيروس برا قادمين من روسيا.

وأغلقت الصين حدودها مع روسيا عند مدينة سويفين في إقليم هيلونغجيانغ.

وحتى الثلاثاء وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين 82295.

وقالت السلطات إن 3342 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس في الصين من بينها حالة وفاة جديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد وهو بؤرة تفشي الفيروس في الصين.