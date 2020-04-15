شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تعقم 75% من المناطق السكنية والتجارية والصناعية وسكن العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دفاع مدني دبي أنه تمت تغطية 75% من المناطق السكنية والصناعية والمنشآت التجارية ومناطق سكن العمال، وذلك بعد 3 أسابيع من الجهود المستمرة في عمليات البرنامج الوطني للتعقيم

وبحسب صحيفة "الرؤية " الإماراتية، فقد أكد مساعد المدير العام للإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي مدير اللجنة التنفيذية لمواجهة فيروس كورونا العميد خبير علي حسن المطوع أن التعامل مع الجائحة مسؤولية مجتمعية وليس فقط جهة معينة، وقال إن الدفاع المدني جهاز خدمي منوط به حماية الأرواح وتقديم الخدمات لجميع أفراد المجتمع من كافة الجنسيات، موضحا عبر برنامج "خليك بالبيت" إن دور الدفاع المدني للتعامل مع جائحة كورونا هو العمل وفق المنظومة للإدارة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي وقال إنه وفق اللجنة يناط بدفاع مدني دبي دوران رئيسيان، فضلاً عن الأدوار المعهودة.