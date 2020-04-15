شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية والتعليم" بالإمارات تضع 4 شروط لتوزيع الكتب الدراسية بالمدارس الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات 4 اشتراطات، لتوزيع الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثالث في المدارس الحكومية بدبي، والمناطق الشمالية.

وبحسب صحيفة "الرؤية" الإماراتية، وجهت الوزارة أولاً إدارات المدارس لتشكيل لجنة إدارية في كل مدرسة حكومية، للإشراف على تسليم الكتب لأولياء الأمور، فيما تمثل الاشتراط الثاني، بإخضاع الكتب المعقمة في المطابع لدورة تعقيم ثانية داخل المدارس من خلال تعريضها للشمس لمدة 3 أيام.

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وجاء الاشتراط الثالث إلى كيفية استلام الكتب، إذ ألزمت الوزارة إدارات المدارس بالتواصل مع أولياء الأمور لتحديد طريقة استلام الكتب، بعد تخييرهم ما بين الاستلام بشكل مباشر عن طريق منافذ المدارس، أو إرسالها لهم بواسطة الحافلات المدرسية.

واشترطت وزارة التربية والتعليم، أنه في حال طلب ولي الأمر استلام الكتب من داخل المدرسة، عدم دخول أولياء الأمور للمدارس بشكل جماعي، وأن يتم تنظيم عملية الاستلام تحت إشراف إدارة المدرسة، مشددة على ضرورة دخول ولي أمر واحد للمدرسة أثناء عملية استلام الكتب، شريطة ألا تستغرق مدة الاستلام أكثر من 15 دقيقة كحد أقصى، وأن يظل بقية أولياء الأمور خارج المدرسة، وتحديداً داخل سياراتهم.