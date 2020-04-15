شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.1 درجة بمقياس ريختر يضرب مدينة اللاذقية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى للزلازل فى سوريا أن هزة أرضية متوسطة ضربت شمال مدينة اللاذقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ولم يعلن المركز عن سقوط ضحايا أو خسائر فى الأرواح والمنشآت.

ووفقا لما أعلنه المركز الوطنى للزلازل عبر حسابه الرسمى على فيسبوك، فإن هزة أرضية متوسطة بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، وقعت بالقرب من الساحل السورى، وتبعد مسافة 33 كم شمال غرب مدينة اللاذقية، شعرت بها بعض المدن السورية وتركيا وقبرص.





وأشار المركز، إلى أنه وقعت هزتان ارتداديتان، بقوة 3.0 و 2.0 درجات على مقياس ريختر وعمق 20 و 7 كم قبالة الساحل السورى.

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يشار أن هيئة المراصد الزلزالية بوزارة النقل العراقية، سجلت الاثنين الماضى، هزة أرضية جنوب شرق محافظة أربيل، دون الابلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، وأوضحت الهيئة فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية أن الهزة وقعت فى ناحية طق طق التى تبعد مسافة (58 ) كم جنوب شرق مركز المحافظة، وقد بلغت قوتها (3،5) درجة وكان هنالك شعور بها من قبل بعض المواطنين فى المنطقة .





ودعت إلى اخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالى.