الشيخـة فاطمـة تفاجـئ الكـادر الطبـي بـرسـالـة شكـر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاجأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، أفراد الكادر الطبي في دولة الإمارات، برسالة على هواتفهم تشكرهم فيها على ما يبذلونه من جهود لحماية المرضى، والمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت سموها، أن قلوب شعب الإمارات والمقيمين على أرضها معهم في تلبية نداء الوطن الذي يعد تاجاً نفخر به وقت الأزمات.

متمنية سموها للجميع السلامة، وأن يبقوا ذخراً للوطن.

وأعرب عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، باسم جميع الطبيبات والأطباء في عموم دولة الإمارات عن خالص الشكر والعرفان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على هذه اللفتة النبيلة التي تعكس مدى حرص سموها على التعبير عما يشعر به شعب الإمارات من تقدير وإعزاز للدور التاريخي الذي يقوم به الأطباء في هذه المرحلة الصعبة، مؤكداً أن الرسالة حملت بين سطورها طاقة إيجابية هائلة سيكون لها بالغ الأثر في إعانة الأطباء على حمل مسؤوليتهم الضخمة وتزيد من إصرارهم على تجاوز هذا الاختبار الصعب، وتشد من أزر كل الأطباء وكافة الأطقم الطبية في مختلف انحاء الدولة، وتحفز جميع أعضاء المنظومة الصحية لبذل المزيد من الجهد وتقديم المزيد من العطاء في سبيل التغلب على هذه الكبوة الصحية العارضة، وتجاوزها بتماثل جميع المصابين للشفاء بإذن الله تعالى وتقليص فرص انتشار العدوى بما يمكن وطننا الغالي من تخطي هذا الموقف الاستثنائي بقوة وعزيمة أبنائه وبناته في مختلف المواقع وشتى ميادين العطاء ومن أهمها المجال الصحي.

وقال إن اللفتة الكريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ليست بالمستغربة، حيث كانت سموها دائماً حاضرة بعنايتها وتشجيعها وكلماتها المحفزة في مختلف المواقف والمناسبات.

وجاء في الرسالة:

أرفع أسمى آيات الشكر على ما تبذله من جهد لحماية المرضى والمصابين من فيروس كورونا، قلوبنا معكم في تلبية نداء الوطن والذي يعد تاجاً نفخر به وقت الأزمات.

الله يحفظكم ويخليكم ذخراً للوطن.