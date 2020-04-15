محمد بن زايد: اتحاد العالم سبيلنا لمجابهة «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبويكو بوريسوف، رئيس وزراء جمهورية بلغاريا، هاتفياً تطورات انتشار فيروس كورونا على المستويين الإقليمي والعالمي والجهود المبذولة للتعامل معه.

وأكد سموه أن دولة الإمارات مستمرة في التضامن مع مختلف دول العالم للتصدي لهذا الفيروس لأن هذا هو نهجها الذي تؤمن به، مؤكداً أنه لا سبيل سوى اتحاد العالم في مجابهة هذا الخطر المشترك.

على صعيد متصل، قدم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد شكره وتقديره لدولة الإمارات وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي، لشحنة المساعدات الطبية التي قدمتها لبلاده لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. وقال أحمد في تغريدة على تويتر: أتقدم بالشكر والامتنان لحكومة الإمارات لتكرمها بتقديم الامدادات الطبية ومعدات الوقاية إلى إثيوبيا. وأتقدم بالشكر لأخي الشيخ محمد بن زايد لتضامنه مع إثيوبيا ودول القارة الإفريقية بشكل عام.

وأشادت منظمة الأمم المتحدة بالدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات وبجهودها الإنسانية لنقل الإمدادات الطبية ولوازم الحماية من فيروس كورونا المستجد إلى بلدان القارة الإفريقية. وأرسلت دولة الإمارات طائرتي مساعدات تحملان 35 طناً من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى الصومال وقبرص.

فيما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها أكثر من 32,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، مما ساهم في الكشف عن 412 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاث حالات لمصابين من الجنسية الآسيوية، وشفاء 81 حالة جديدة.

فيما أكدت وزارة العدل أنها تدرس إجراءات وقائية عدة للمحافظة على سلامة المتواجدين في المنشآت العقابية ودور الرعاية الاجتماعية، للتقليل من ازدحام هذه المنشآت.