ارتـفـاع ملحـوظ فـي حـالات الشفـاء مـن فيـروس كورونـا عربيـاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة، بيروت، الكويت، الخرطوم، بغداد: ”الخليج 365”

تستمر الدول العربية بتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في وقت ارتفع فيه بشكل ملحوظ عدد المتعافين في عدة دول في المنطقة، فيما فرضت مصر العزل الصحي على قرية بعد اكتشاف إصابات بالوباء، في حين قال وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد، إن «الأرقام المسجلة في العاصمة الجزائر حالياً لا تستدعي فرض حجر كلي».

وأعلنت وزاة الصحة السعودية، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا، إلى 889 حالة.

ويأتي ذلك بعد تسجيل تعافي 84 حالة جديدة..

وأعلن المتحدث باسم الوزارة عن رصد 435 إصابة جديدة، وتسجيل 8 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 73 حالة، معظمهم يعانون أمراضاً مزمنة.

إلى ذلك، عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا أمس اجتماعها برئاسة وزير الصحة توفيق الربيعة، وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي من الانسياق خلف الشائعات وطرح أمور قد تكون لها أهداف سلبية لإثارة الذعر أو الأكاذيب في المجتمع.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الحالات إلى 813، فيما تم تسجيل 6 حالات شفاء جديد، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 130. أما عدد الوفيات فبلغ 4 حالات.

وبدوره، أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ باسل الصباح، أمس تسجيل 26 حالة شفاء جديدة من كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 176.

كما تم تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 1355 حالة.

وقد تم تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطنة كويتية مسنة كانت تعاني بعض الأمراض المزمنة.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس إحالة 40 شخصاً إلى المحكمة المختصة لمخالفتهم قرار الحظر الجزئي وأقاموا تجمعات واحتفالات زواج وتم إخلاء سبيل البعض بكفالات مالية تصل إلى 1000 دينار لحين البت في القضايا.



البحرين: وفاة مواطن ستيني



وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تعافي 54 حالة إضافية من كورونا، وتسجيل 161 إصابة جديدة.

كما أعلنت وفاة مواطن بحريني يبلغ من العمر 60 عاماً كان يتلقى العلاج من كورونا، ويعاني «أمراضاً وظروفاً صحية كامنة».

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، أمس تسجيل 197 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 3428.

كما أعلنت قطر شفاء 39 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 373. أما إجمالي الوفيات فبلغ 7.

وفي فلسطين، قال المتحدث باسم الحكومة، إن وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية عادت إلى الارتفاع. وقد تم تسجيل إصابة 10 أشخاص بالفيروس،سجّلت في صفوف العمال العائدين من داخل أراضي ال48، ومخالطين لهم من عائلاتهم وأصدقائهم، ليرتفع العدد إلى 320 مصاباً. وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 75 إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 1838. أما إجمالي حالات التعافي فوصل إلى 210 حالات.



دياب يبحث نتائح التدابير الأمنية



وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 641.

كما تم ‏تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 21.

وترأس رئيس الوزراء حسان دياب،أمس اجتماعا أمنيا، تم التداول بنتائج التدابير الأمنية خلال التعبئة العامة وضرورة الاستمرار بها، والتشدد حيث تدعو الحاجة.

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 29 إصابة، فيما تعافت 5 حالات ، بينما توفيت حالتان.

Advertisements



«مبادرة أهالينا» لدعم العمالة المتضررة بمصر



وعزلت السلطات المصرية قرية صفط تراب في محافظة الغربية، واتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لتعقيم كافة شوارع ومنشآت القرية، بعد اكتشاف 18 إصابة بكورونا، فيما تم رفع العزل عن قرية الهياتم، بعدما ثبت عدم حدوث إصابات جديدة، وسلبية تحاليل أهالي القرية، وفي الوقت ذاته ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس على مستوى مصر إلى 2190 حالة، و 164 حالة وفاة. وأعلن مجلس الوزراء المصري، أمس، إطلاق مبادرة «أهالينا»، لدعم العمالة غير المنتظمة، المتأثرة من أزمة كورونا.



وزير جزائري: وفرنا 11 مليون كمامة



وقال وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد، إن «الأرقام المسجلة في العاصمة الجزائر حالياً لا تستدعي فرض حجر كلي».

وكشف الوزير، أمس، أن «الجزائر استقبلت ملايين الكمامات وكل الطلبات تمت تلبيتها»، مشيرا إلى أن: «الجزائر تحتوي على مخزون يقدر بأكثر من 11 مليون كمامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا».

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 26، بينها حالة وفاة و9 حالات تعافٍ.

وفي السودان،تم تسجيل ثلاث اصابات بكورونا، ليرتفع عدد الحالات الى 32 حالة، فيما تم الإعلان عن حالة وفاة.