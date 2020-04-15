الجيـش الليبـي يسقـط طائرتيـن تركيتيـن ومقتـل 190 مرتزقـاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الثلاثاء، إسقاط طائرتين مسيّرتين بمناطق جنوب وجنوب غربي العاصمة طرابلس، كما أعلن أسر سبعة من مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحور بوسليم بطرابلس، فيما أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، أن أردوغان أصبح عرّاباً للإرهاب في المنطقة عامة وليبيا خاصة، بينما أعلن المرصد السوري ارتفاع حصيلة قتلى المرتزقة الذين جندتهم أنقرة في ليبيا إلى 190 مرتزقاً.

وأوضحت شعبة الإعلام التابعة للجيش، أن منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة تصدت لطائرة أقلعت من مطار معيتيقة وأسقطتها جنوب طرابلس.

وأشار إلى أن القوات تمكنت في عملية نوعية من أسر 7 عناصر من مرتزقة أردوغان الموجودين في محور بوسليم.

ومن جانبه، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش الليبي العميد خالد المحجوب أن القوات المسلحة حققت تقدماً كبيراً في بوسليم، حيث وصلت إلى منطقة الشعبية.

وقال المحجوب إن الميليشيات المرتزقة تكبدت خسائر فادحة في عين زارة، وتجاوز عدد قتلاها 13، مشيراً إلى أن سلاح الجو شن غارات عنيفة على مواقع الميليشيات في منطقة شكشوك، وفي شمال قاعدة الوطية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح عرّاباً للإرهاب في المنطقة عامة وليبيا خاصة.

وتابعت الخارجية، في بيان بعنوان «رسالة إلي الشعب التركي»، أن أردوغان لم يدخر جهداً في دعم حكومة الوفاق غير الدستورية؛ بإرساله المرتزقة الأجانب، والطائرات المسيّرة التي تقصف الأبرياء من أبناء الشعب الليبي، والسفن التي تحمل كل أنواع الأسلحة والذخائر، والصواريخ والمدرعات.

(وكالات)