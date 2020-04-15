جانتس ونتنياهو يؤجلان حسم تشكيل الحكومة إلى اليوم

انتهى بعد ظهر، أمس الثلاثاء، الاجتماع بين زعيم حزب «الليكود»، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب «كاحول لافان»، بيني جانتس، الذي دام ست ساعات، من دون الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية، فيما أصدر الجانبان بياناً مشتركاً قالا فيه: إن طاقمي المفاوضات عن الجانبين سيعاودان الاجتماع، مساء اليوم الأربعاء، بهدف التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية، وذلك قبل انتهاء مهلة ال 48 ساعة التي منحها لهما الرئيس «الإسرائيلي» رؤوفين ريفلين والتي تنتهي منتصف ليل الأربعاء/ الخميس، في حين هاجم مستوطنون متطرفون، فيما يسمى تنظيم «شبيبة التلال» الإرهابي مجموعة فلسطينيين، ليل الاثنين/الثلاثاء، وأحرقوا سيارتين كانتا بحوزتهم قرب شارع 90 في الأغوار المحتلّة.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم الاتفاق على الموضوعين الأساسيين المختلف حولهما، وهما لجنة تعيين القضاة، حيث تقرر أن تخضع مناقشاتها لتوافق بين مندوب «كاحول لافان»، آفي نيسانكورين، الذي يفترض تعيينه وزيراً للقضاء في حال تشكيل الحكومة، ومندوب عن الليكود. ويتعلق الموضوع الثاني باحتمال أن تقرر المحكمة العليا منع نتنياهو من تشكيل حكومة، وتم الاتفاق على أنه في حال حصول ذلك، يتم حل الحكومة و«الكنيست» والتوجه إلى انتخابات رابعة. ونقل موقع صحيفة «معاريف» الإلكتروني عن مصدر في «الليكود» قوله إنه «حتى الآن لم تنفجر الاتصالات، والمفاوضات مستمرة». لكن موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني نقل عن مصادر في «كاحول لافان» قولها إنه «رغم الاجتماع الطويل، ليس بالإمكان بعد القول بشكل مؤكد أننا ذاهبون نحو اتفاق».

وكان الرئيس «الإسرائيلي»، قرر بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، تمديد مهلة التفويض الممنوحة لجانتس، لتشكيل الحكومة، وذلك في أعقاب طلب قدمه نتنياهو، في محاولة أخيرة للتوصل إلى حكومة ائتلافية. ويبدو أن الاتفاق على تتشكيل حكومة ائتلافية سيؤدي إلى شق كتلة اليمين. (وكالات)