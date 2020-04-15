مختبرات ووهان تبدأ التجارب السريرية على لقاحين جديدين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت آلية الوقاية والسيطرة المشتركة لمواجهة فيروس كورونا الجديد لمجلس الدولة الصينية، امس الثلاثاء، إن الصين وافقت على لقاحين غير نشطين لكوفيد-19 للتجارب السريرية. وتم تطوير اللقاحين من قبل معهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة الأدوية الوطنية الصينية، وشركة سينوفاك للبحث والتطوير المحدودة، ومقرها بكين، وقد بدأت التجارب السريرية للقاحين.

ويعد اللقاحان الدفعة الأولى من اللقاحات غير النشطة لكوفيد-19 التي حصلت على الموافقة للتجارب السريرية. وباستخدام كائنات دقيقة ميتة مسببة للأمراض، ما يعزز المناعة، يتمتع اللقاحان بمزايا عملية الإنتاج المدروسة، ومعايير الجودة التي يمكن التحكم فيها، ونطاق الحماية الواسع. ويمكن استخدام اللقاحين للتطعيم على نطاق واسع، ويمكن الحكم على سلامتهما وفعاليتهما من خلال المعايير المقبولة دولياً.

وتعمل الصين على تطوير أكثر من لقاح ضد «كورونا»، وتلجأ إلى تجربة مناهج وطرق علمية مختلفة بهذا الصدد. وأمس الأول الاثنين، كشفت صحيفة «تشاينا ديلي»، عن بدء باحثين في معهد التكنولوجيا الحيوية بأكاديمية الطب العسكري الصينية، المرحلة الثانية من التجارب السريرية على لقاح قيد التطوير ضد «كورونا». وشارك 500 متطوع سليم، أكبرهم عمره 84 عاماً، في التجارب بمستشفى جامعة ووهان. وسمحت السلطات بإجراء تجارب سريرية على اللقاح في 17 مارس الماضي، وجرى استكمال المرحلة الأولى في الشهر نفسه. وفي حال نجاح اختبارات المرحلة الثانية، ستتم تجربة اللقاح على أكثر من 1000 شخص، في المرحلة الثالثة.

من جانب آخر، حصلت شركة الدواء الكورية الجنوبية «بوكوانج» على تصديق لإجراء تجارب سريرية على دواء علاجي لفيروس كورونا. وأعطت وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية الضوء الأخضر للشركة للقيام بالمرحلة الثانية من التجارب السريرية على دواء «ليفوفير»، وهو دواء مستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي من نوع B. وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها شركة محلية بتجارب سريرية على دواء علاجي لمرضى مصابين بكورونا.

وسيتم استخدام الدواء على 60 من مصابي الفيروس لمعرفة مدى فعاليته، وسلامته. ويعد دواء «ليفوفير»مضاداً للفيروسات . وأفادت الشركة في وقت لاحق، بأن «ليفوفير» أظهر نتيجة تشبه نتيجة استخدام دواء الإيدز «كاليترا» الذي تم استخدامه لعلاج مصابي كوفيد-19 أثناء الاختبارات المعملية على الفيروسات.

إلى ذلك، تسلمت روسيا سلالة فيروس كورونا من الولايات المتحدة لإجراء الدراسات، وصنع اللقاح. وأوضحت جمارك مدينة تومسك الروسية أنه تم نقل سلالة الفيروس في قارورة حجمها 23x0.6 مليليتر، ووزنها 88 غراماً، ونظراً إلى أن درجة الحرارة اللازمة لحفظ السلالة يجب أن تكون بين 2 و8 درجات مئوية، تم وضعها في عبوة حافظة للحرارة مملوءة بالعناصر الباردة، وهكذا وصل وزن الشحنة إلى 4.5 كج. (وكالات)