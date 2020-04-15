تجارب صاروخية جديدة لكوريا الشمالية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، عدة صواريخ يشتبه أنها صواريخ «كروز» باتجاه بحر اليابان، في محاولة منها لإظهار مدى تنوع ترسانتها وفق محللين، وفي تجارب تأتي قبل يوم من الذكرى المئة وثمانية لولادة مؤسس الجمهورية الشعبية كيم إيل سونج.

وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في بيان: «أطلقت كوريا الشمالية عدة مقذوفات نشتبه أنها صواريخ كروز قصيرة المدى». وأوضحت أن الصواريخ اجتازت مسافة 150 كلم، وحلقت فوق بحر اليابان قبل أن تسقط في المياه.

وأضاف الجيش الكوري الجنوبي في بيان، أن الشمال أمر بتحليق طائرات حربية من نوع «سوخوي» و«ميج» فوق الساحل الشرقي لمدينة وونسان، وأطلقت عدة صواريخ جو-أرض. وأكد البيان أن «كوريا الجنوبية وأجهزة الاستخبارات الأمريكية تحلل عن كثب المسائل المتعلقة» بإطلاق هذه المقذوفات.

وتأتي هذه التجارب الكورية الشمالية قبل يوم من الذكرى المئة وثمانية لولادة مؤسس الجمهورية الشعبية كيم إيل سونغ، جدّ الزعيم الحالي للبلاد كيم جونج أون. وجاءت كذلك قبل يوم من الانتخابات البرلمانية في كوريا الجنوبية، في وقت تتركز فيه أنظار العالم على وباء «كوفيد-19».

ورأى الباحث في معهد «أسان» للدراسات السياسية، شا دو-هيونج، أن بيونج يانج كانت تظهر امتلاكها «خيارات عدة» في ما يتعلق بأنظمة الإطلاق. وأضاف: «الصواريخ البالستية إظهار للقوة التدميرية، أما صواريخ كروز فهي إثبات للدقة»، موضحاً «حتى الآن، أظهرت كوريا الشمالية قوتها، وهي تثبت الآن تمتعها بالدقة لضرب الأهداف».

وعلى مدار سنوات، قامت كوريا الشمالية التي تملك السلاح الذري بعدة تجارب لصواريخ بالستية، تطلق على ارتفاعات عالية قبل أن تسقط بسرعة فائقة على هدفها مدفوعة بقوة الجاذبية.

وتشمل ترسانة بيونج يانج صواريخ بالستية عابرة للقارات قادرة على أن تصل إلى الأراضي الأمريكية القارية. وخلافاً لتلك الصواريخ، فإن صواريخ «كروز» تبقى على علو منخفض، وفي بعض الأحيان على ارتفاع عدة أمتار فقط عن الارض، وهو ما يجعل من الصعب رصدها.ويمكن التحكم بهذه الصواريخ لدرجة عالية، ويحتاج ذلك إلى أنظمة توجيه متطورة جداً توجه تلك الصواريخ نحو هدفها.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات مجلس الأمن الدولي، التي تهدف لإرغامها على وقف برامجها المحظورة. وتبادل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإهانات والتهديدات بالحرب في عام 2017، ما أسهم في زيادة التوتر بين الطرفين. ونجحت سيؤول في تحقيق تقارب دبلوماسي سريع مع كوريا الشمالية، تلته عدة قمم جمعت واشنطن وبيونج يانج.

لكن المحادثات بين الطرفين متعثرة منذ قمة هانوي في فبراير/ شباط الماضي، التي انتهت بدون تحقيق تقدم، وسط خلاف بشأن رفع العقوبات عن بيونج يانج والتنازلات التي ستقدمها كوريا الشمالية بالمقابل.

(ا ف ب)