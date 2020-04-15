خالد بن محمد: الضباط وأفراد القطاع الصحي خط دفاعنا الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، اتصالاً هاتفياً مع مجموعة من ضباط القيادة العامة لشرطة أبوظبي في إدارة العمليات وقيادة الحدث، في كل من أبوظبي، والعين، والظفرة، للاطمئنان عليهم، ومتابعة سير العمل الميداني.

وتابع سموه مستجدات برنامج التعقيم الوطني، واستمع إلى شرح حول سير العمليات بالنسبة لشرطة أبوظبي في الميدان أثناء فترة التعقيم، ودورها في تسهيل مهام الفرق المشاركة في البرنامج.

وأشاد سموه، بالجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الفرق في شرطة أبوظبي، مؤكداً لضباط الشرطة: «أنتم وإخوانكم في القطاع الصحي خط دفاعنا الأول».

من جهته، أشاد اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للكوادر الشرطية والأمنية، لأداء مهامهم الوطنية تجاه المجتمع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة حالياً.

وأوضح أن إطلاق مبادرة «معاً ننشد للإمارات»، تعد واحدة من المبادرات العديدة التي تعبر عما يجيش في أعماقنا من محبة لقائد مسيرة الخير والإنسانية والتطوير صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، وسعي سموه المستمر لنشر قيم المحبة والإنسانية في حياتنا حتى أصبحت منهاج عمل يحقق الإنجازات المتعددة يومياً على الرغم من التحديات الراهنة، والتي تواجهها الدولة بكل حكمة واقتدار.

(وام)