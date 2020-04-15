قادة «آسيان» يتعهدون بتوفير إمدادات الغذاء والدواء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهّد قادة دول جنوب شرق آسيا إبقاء طرق التجارة مفتوحة للمحافظة على إمدادات المواد الغذائية وتخزين المعدّات الطبية، خلال قمة عقدت عبر الإنترنت أمس الثلاثاء، بينما حذّروا من الكلفة الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. واتفّق القادة خلال اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الذي ترأّسته فيتنام، على تقاسم الموارد والعمل لوضع حد للأضرار الناجمة عن كوفيد-19 التي طالت حتى الآن اقتصادات المنطقة التي تعتمد على السياحة والتصدير. لكن الرابطة لم توافق على ما يبدو على تأسيس صندوق طوارئ اقترحته هانوي للتعامل مع الوباء.

وفي السياق، أعلنت السلطات الصينية عدم تسجيل أي وفيات جديدة بالفيروس القاتل، لكنها رصدت 89 إصابة جديدة منها 86 وافدة خلال ال24 ساعة الماضية. من جانبها أعلنت تايوان أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة وذلك لأول مرة منذ أكثر من شهر في أحدث مؤشر على أن إجراءات الوقاية المبكرة والفعالة التي طبقتها الجزيرة آتت ثمارها.

وبدأت الفلبين العمل ببرنامج فحص أوسع نطاقاً لرصد ما يصل إلى 15000 حالة إصابة غير معروفة، على الرغم من أنها كانت من أوائل الدول التي طبقت بعضاً من أشد إجراءات العزل العام صرامة في آسيا. وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية 20 حالة وفاة جديدة و291 إصابة. ومددت باكستان إجراءات العزل العام لمدة أسبوعين لكنها أوضحت أن بعض القطاعات ستعود للعمل على مراحل. (وكالات)