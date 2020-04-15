شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا مستعدة لمناقشة الصواريخ الأسرع من الصوت مع أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الثلاثاء، أن موسكو مستعدة لمناقشة قضية الصواريخ الأسرع من الصوت مع الولايات المتحدة في إطار الاستقرار الاستراتيجي. ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله، إنه سيتحدث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو عبر الهاتف في الأيام المقبلة في هذه المسألة. (رويترز)

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