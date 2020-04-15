شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على خلية إرهابية في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - داهمت قوات الأمن المصرية موقعاً لعناصر إرهابية، في منطقة الأميرية، شرقي القاهرة، مساء أمس الثلاثاء. وأعلنت وسائل إعلام مصرية أن أفراد الخلية الإهابية قُتلوا، كما أعلنت عن استشهاد ضابط شرطة من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية.

وقال مصدر مصري أمني إن تبادل إطلاق النيران بين قوات مكافحة الإرهاب والعناصر الإرهابية استغرق أكثر من 4 ساعات متواصلة. وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن فرضت طوقاً أمنياً حول عقار مكون من 10 طوابق، حيث كان الإرهابيون يتحصنون.

وكانت أجهزة الأمن طالبت أهالي حي الأميرية بعدم الخروج من المنازل أو الظهور في المنافذ، خلال عملية تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة والمسلحين.

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