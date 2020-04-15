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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نواب كويتيون يرفضونا ستجواب وزيـر الماليـة تاريخ النشر: 15/04/2020 استمع الكويت:الحسيني البجلاتي رفض عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، أمس الثلاثاء، توجه النائب رياض العدساني لاستجواب وزير المالية براك الشيتان، وقال النائب سعد الخنفور إن «وزير المالية نزيظه ويعمل بإخلاص للتطوير والإصلاح»، مبيناً أنه «وزير جديد، ويحتاج إلى إعطائه الوقت الكافي لمعالجة أي وضع خاطئ في الجهات التي تتبعه».

وأضاف: «ندعو النواب للتعاون معه وليس من المصلحة التأجيج في هذه الظروف الاستثنائية».

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