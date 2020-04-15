شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعي.. درع حمايـة وتسييـر الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: محمد إبراهيم

مع ارتفاع وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أصاب الشلل المجتمعات في مختلف دول العالم، وتوقفت الحركة، ومعها عجلة الإنتاج في المجالات والقطاعات الحيوية كافة، لتبدأ الحكومات رحلة البحث عن وسائل جديدة، لتسير الأعمال في ظل أزمة «الفيروس التاجي». الإمارات تعاملت مع الأزمة بحكمة وحنكة، إذ سخرت جميع الإمكانيات، ووظفت التكنولوجيا، وجعلت من أدوات الذكاء الاصطناعي، جنوداً ذكية تحمي الأعمال في الدولة، وذراعاً فاعلة لأداء المهام والواجبات في جميع المجالات، من خلال منظومة مطورة تُمكن المؤسسات من العمل عن بعد، لتبقى الخدمات متوفرة لجميع أفراد المجتمع على مدار الساعة.

ويرى خبراء ومتخصصون أن الذكاء الاصطناعي، «ابن هذه المرحلة» ودرع حماية الأعمال في عصر الفيروس التاجي، إذ لجأت إليه الإمارات لتمكين منابر العلم واستمرارية تعليم الأجيال في تحد حاسم للتداعيات.

”الخليج 365” تناقش مع الخبراء والمتخصصين، جهود الإمارات في كيفية التعامل مع أزمة الفيروس «التاجي» المستجد، وكيف وظفت أدوات الذكاء الاصطناعي في مواجهة التداعيات وحصارها، والمحافظة على حركة الأعمال في القطاعات الحيوية:

البداية كانت مع قراءة متأنية للوضع الراهن في الإمارات، إذ تصدرت أدوات الذكاء الاصطناعي، المشهد في تسيير الأعمال في مختلف الوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، ليصبح العمل عن بعد في معظم الجهات، وفق حلول تقنية مطورة وبرامج حديثة، لتنتقل منظومة العمل إلى البيت، وفق مهام فاعلة، وأدوار موزعة، بشكل ممنهج، تمكن صناع القرار من المتابعة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والقرارات التي من شأنها المحافظة على سلامة المجتمع بمختلف فئاته. لعبت تقنيات الذكاء الاصطناعي، دوراً كبيراً في استمرارية التعليم لجميع الطلبة في مختلف المراحل «المدرسي والجامعي»، من خلال منظومة التعلم عن بعد، الذي استند في مضمونه على تقنيات حدثية ومنصات ذكية، وبوابة متخصصة تحمل العلوم والمعارف بأنواعها للطلبة، وحقائب تدريبية مطورة للمعلمين والكوادر التربوية.

حضور لافت

وسجل الروبوت حضوراً لافتاً في إدارة الأزمة في المجتمع، إذ استخدمته الشرطة لمراقبة فرض الحظر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويعمل يداً بيد مع رجال البرنامج الوطني للتعقيم والتطهير يومياً، فضلاً عن الطائرات بدون طيار التي ذهبت تتابع وترصد وتضبط إيقاع الشارع الإماراتي لتنفيذ الإجراءات واتباع الخطوات الاحترازية، فضلاً عن مراقبة إغلاق الشواطئ والأماكن العامة لتجنب المخالطة، وحظر التجول ليلاً ومراقبة الأوضاع، وتنبيه المواطنين، وتزويدهم بتعليمات السلامة والتباعد الجسدي. وكان للتطبيقات التقنية المطورة نصيب في عمل بعض المؤسسات، إذ تم توظيفها في الخدمات الذاتية للعملاء والمراجعين، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 الرامية للوصول إلى خدمات حكومية تنافسية قائمة على الابتكار، واستخدام أحدث التقنيات الرقمية في مختلف القطاعات.

تتخطى الحدود

والمتابع لجهود الدولة في هذا الشأن، يجد أنها تخطت الحدود الإماراتية، لاحتواء الفيروس وعلاج مرضاه، من خلال إطلاق مجموعة جي 42 الإماراتية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، تلك المبادرة الإنسانية التي أرسلت وحدات المستلزمات الطبية إلى جمهورية الصين، لدعم موظفي الرعاية الصحية، ومواجهة الضغط الشديد الذي كانت تعانيه خدمات الرعاية الصحية في مدينة ووهان.

قطاع التعليم

الخبير الدكتور وافي الحاج، سلط الضوء على قطاع التعليم، إذ يرى أن التداعيات لم تؤثر في عمل القطاع بفضل الذكاء الاصطناعي وأدواته، التي مكنت وزارة التربية والتعليم، من استمرارية التعليم لجميع الطلبة، من خلال التعلم عن بعد، في وقت تعاني المجتمعات على مستوى العالم عدم قدراتها على مواصلة التعليم، إذ توقفت المدارس والجامعات، ولم يعد بمقدرة المعلمين والأساتذة الذهاب إلى مدارسهم وجامعاتهم بسبب تداعيات الفيروس التاجي. وأكد أن بوابة التعلم الذكي، وما تضمنته من منصات داعمة، تعد دروعاً معرفية لا تعيق تقدمها ظروف مكانية أو زمانية، إذ مكنت التعليم الحكومي والخاص من المواد التعليمية في جميع المراحل، وأفرزت نواتج إيجابية لافتة، منذ اندلاع أزمة كورونا. ومنظومة التعليم الافتراضي، تمتاز بخصائص تربوية متقدمة قادرة على تقييم مستويات الطلبة، نظراً لاعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتكيفة مع احتياجات المتعلمين التعليمية والتربوية، مما يسهم في سد الفجوات المعرفية، وتقديم تجربة تعليمية ريادية.

خلطة سحرية

وترى الخبيرة في علم الروبوت حصة الطنيجي، أن الذكاء الاصطناعي خلطة سحرية لتسيير الأعمال، وحماية الإنسان من خطر المواجهة مع فيروس كورونا المستجد، إذ مكن الطواقم الطبية من سرعة الكشف عن حالات الإصابة، وأخذ العينات وإرسال نتائجها إلى المختبرات المتخصصة، فضلاً عن تقليص فرص تعرض الأطباء والممرضات للعدوى، وسد النواقص في بعض الكوادر الطبية المتخصصة. وحول الروبوت، بصفته جزءاً أصيلاً في منظومة الذكاء الاصطناعي، أكدت أنه يحتل مكانته في تلك الأزمة، نظراً للمهام التي يستطيع أداءها بمهارة عالية، وإتقان لافت، لاسيما في مجال مكافحة الفيروس والحد من انتشاره، إذ يمكن استخدامها في التعامل مع المرض والمصابين، وتقديم خدمات طبية منزلية، للكشف عن الحالات المشتبه، بها وربط الحساسات بأنظمة وتقنيات مرتبطة، بإنترنت الأشياء لاسيما أن الروبوتات، لا تصاب بعدوى الفیروسات، فضلاً عن استخدامها في المناطق والأماكن الخطرة. إن الإمارات نجحت في توظيف الروبوتات في البرنامج الوطني للتعقيم، فضلاً عن استخدامه في تكثيف الدوريات لرصد المخالفات للحد من انتشار فيروس كورونا، وتزويدها بأنظمة ذكية مربوطة بمركز العمليات لاتخاذ اللازم.

والذكاء الاصطناعي يستخدم في فحص وتعقيم البضائع بأجهزة مزودة بحساسات مبرمجة للكشف عن الفيروسات وربطها بأجهزة إنذار مع الجهات الأمنية والوقائية المتخصصة لحماية الإنسان. إن جائحة «كورونا»، أوجدت لشركات التقنية والتكنولوجيا، فرصة كبیرة لتطوير منتجاتها، بحسب الاحتياجات، وتوظيفها في مسارات متنوعة، ذات أبعاد صحیة واجتماعیة، الأمر الذي يفتح المجال لدمج الأنظمة الروبوتیة، في المجتمع بشكل أكبر مستقبلاً، لقدراتها على التعامل مع الأزمات، لاسيما بعد أدائها المتميز في الصين.

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مهام متنوعة

وفي وقفة مع عدد من شركات تقنيات الذكاء الاصطناعي، يرى أنس عبد الحي، المدير ونائب الرئيس التنفيذي، بروفن كونسلت، أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، يجعل مهمة مكافحة فيروس كورونا أكثر سهولة وسرعة، نظراً لقدرة تلك الأدوات على فهم ماهية الفيروس وكيفية إدارة انتشاره. وفي رده على سؤال حول أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة لإدارة الأزمة، أكد أنها تكمن في تقنيات الرؤية الحاسوبية التي تستخدم في التعرف إلى الوجوه، للكشف عن حالات الإصابة مبكراً، فضلاً عن تطوير كاميرات تعمل بتقنيات الرؤية الحاسوبية لتتوقع درجات حرارة الأشخاص، وتقوم بالتنبيه التلقائي لأي شخص تتجاوز درجة حرارته 37.3 درجة مئوية. وأوضح أن هناك شركات طورت نظاماً للذكاء الاصطناعي يراجع صور الأشعة المقطعية للصدر، نظراً لقدرته على الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 20 ثانية، وبدقة تبلغ 96%، مؤكداً أن بوسع تلك النظم إجراء فحوص لمئات الأشخاص سريعاً، ما يسرع معدلات الكشف ويساعد على احتواء انتشار الفيروس. وحول توظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية لاستمرارية الأعمال وتسريع الإنتاج، أكد أن التقنيات التشاركية بين عناصر العمل البشرية والرقمية تنجز الكثير من التعاملات التي تضمن مستوى رفيعاً من استمرارية الأعمال والتقليل من تلك المخاطر. وأكد أن أتمتة العمليات الذكية (قوة العمل الرقمية) تسمح بأتمتة وإدارة العمليات الحرجة دون الحاجة للتوجه إلى الموقع، حيث توفر قوة العمل الرقمية الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء، فيما تساعد على إدامة استمرارية الأعمال.

نطاق واسع

أما رانجيث كيبادا، المدير العام لدى كلاود بوكس تكنولوجيز، فيرى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تستخدم على نطاق واسع حول العالم لمكافحة انتشار هذه الجائحة، والأداة الأكثر أهمية تكمن في نظام التشخيص بتقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يساعد على كشف ورصد الفيروس بكفاءة. يمكن للنظام تحديد وتتبّع وتوقّع تفشي المرض، فيما تستخدم الطيارات المسيّرة بالذكاء الاصطناعي (الدرونز) لتوصيل اللوازم الطبية لتكون الطريقة الأسلم والأسرع لتزويد الأدوية. وأفاد بأن الروبوتات، تستعمل ضمن قائمة تقنيات الذكاء الاصطناعي، في تعقيم المعدات الطبية وتقديم الأطعمة للمرضى، وتستعمل كذلك في الدردشة لمشاركة المعلومات الحيوية وخدمات الاستشارة الصحية عبر الإنترنت. وحول أثر استخدام التقنيات في تسيير الأعمال، أكد أنها تسير وفق ثلاثة اتجاهات، تتبلور في أتمتة عمليات الأعمال، تحليل البيانات ومرئياتها، والتفاعل بين العملاء والموظفين.



50 مليون طالب



تتيح منصة مدرسة إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية 5000 درس تعليمي بالفيديو، للطلبة من رياض الأطفال وحتى الصفّ الثاني عشر، وفق أرقى المعايير والضوابط الفنية في اختيار المواد العلمية، وتعريبها، ومواءمتها مع مناهج الدول العربية، إذ تقدم خدماتها التعليمية لأكثر من 50 مليون طالب.



دراسة حديثة



استطلعت دراسة حديثة آراء 352 من خبراء التعلّم الآلي والذكاء الاصطناعي، وخلصت إلى أن الذكاء الاصطناعي يحسِّن قدراته بسرعة، ويثبت ذاته على نحو متزايد في مجالات عديدة شهدت سيطرة الإنسان عليها تاريخياً.



الذكاء البشري



كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعتي أوكسفورد البريطانية وييل الأمريكية، أن هناك احتمالًا بنسبة 50% بأن يتفوق الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري في جميع المجالات في غضون 40 عاماً، ومن المتوقع أن يكون قادراً على تولي كافة الوظائف البشرية في غضون 120 عاماً.