السعودي ذياب العنزي: رفعت النداء لأهل الإمارات فاستجابوا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبد الله آل علي



بعد توقف حركة الطيران في الإمارات بشكل تام، بقي بعض المواطنين والمقيمين خارج الدولة، وتواصلوا مع سفارات الدولة وأدرجوا أسماءهم في القائمة ليعودوا من جديد إلى إمارات الخير.

وتختلف الحكايات والقصص بين المتواجدين في الخارج، ويبقى الهدف واحداً هو العودة للإمارات في ظل تفشي وباء كوفيد 19. وفي قصة إنسانية جديدة جسدتها الإمارات، بالسعي من أجل عودة عائلة سعودية مقيمة في الإمارات، من ألمانيا إلى الدولة، عاد ذياب العنزي وزوجته وابنه وصديقه إلى الدولة في طائرة لا تحمل غيرهم، لتكون العائلة بمفردها في طائرة تتسع ل 450 راكباً.

اعتبر السعودي ذياب العنزي خبر تسجيل اسمه في الرحلة التي توجهت من دبي لألمانيا قبل خمسة أيام تقريباً، بأجمل خبر في حياته، رغم أن الرحلة كانت خارجة من دبي في اتجاه واحد، دون أن يكون في مخططها حمل أي راكب من ألمانيا إلى الإمارات، إلا أن فزعة عيال زايد غيرت من المخططات، وعاد السعودي إلى الإمارات. وتفصيلاً قال العنزي ل«الخليج»: أكملت قرابة خمسة أيام مع عائلتي في الحجر الفندقي، وما نتلقاه من رعاية واهتمام يتجاوز الخمسة نجوم، فإمارات الخير قدمت لنا يد العون، وتم ذلك عبر التواصل مع الهيئة الوطنية للأزمات والطوارئ، وتسجيل اسمنا للعودة، فضلا عن تسجيل اسمنا في سفارة الإمارات في ألمانيا، وعملت كافة الجهات متعاونة من أجل عودتنا، خاصة أن باقي أفراد أسرتي كانوا موجودين في الإمارات، المتكونة من ٣ بنات وولد، أكبرهم عمرها 17 عاما، وبمجرد أن رفعنا النداء تمت التلبية واستجابوا، وتأكدوا من كافة الأوراق التي أرسلناها، وعدنا من خلال الرحلة التي كانت خارجة من دبي في اتجاه واحد.

وأكد أن الجهات في الدولة حرصت على زيارة أفراد أسرته في المنزل عندما كانوا متواجدين في ألمانيا، وسألوهم عن كافة احتياجاتهم، وإن كانوا بحاجة إلى كمبيوتر للدراسة أو نقود لتوفير احتياجاتهم لدرجة أن أبنائي تفاجأوا من هذا الدعم، ولكن بفضل الله لم ينقص أي شيء على أبنائي، فقد حرصت على توفير احتياجاتهم قبل السفر، وفضلا عن ذلك، فإن لدي أصدقاء في الإمارات أعتبرهم مثل أهلي من بيت السويدي، كانوا يحرصون على السؤال عن أبنائي ودعمهم.

وقال: بمجرد وصولنا إلى الإمارات أجريت لنا كافة الفحوص وتم أخذ مسحة من الأنف، وتالياً نقلونا إلى الحجر الفندقي، وكنا بمفردنا في الطائرة، وكأن طائرة خصصت لنا، فأهل الإمارات هم أهل فزعة ونخوة وشهامة، وفي ذات الوقت كنا مسجلين أسماءنا في السفارة السعودية من أجل عودتنا إليها ولكن كنت متخوفاً من العودة للسعودية لأن أبنائي في الإمارات، والسفارة السعودية لم تقصر وتواصلت معنا، وحولتنا مباشرة عندما كنا في ألمانيا في رحلة علاج إلى الفندق وتكفلت بكافة الأمور من أجل سلامتنا، وكنت أدعو ربي لأعود للإمارات من أجل أبنائي، وفي الفترة التي كنا فيها في ألمانيا حرصت على أسرتي باتباع إجراءات الحجر ولم نكن نخرج البتة، حتى لا نصاب بالعدوى في ظل تفشي الفيروس بكثرة في ألمانيا.

وعن رسالته للمجتمع، قال: الكل مسؤول اليوم، وعلى الجميع تحمل مسؤولية أسرته، ودعوتهم للبقاء في المنزل، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية من أجل سلامتهم وسلامة المجتمع.