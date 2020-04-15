تلفزيون دبي و«سما» نافذتان على 10 مسلسلات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، عن قائمة المسلسلات الخاصة لشهر رمضان، والتي تتضمن باقة متنوعة وغنية من الأعمال الدرامية والكوميدية، إلى جانب برامج الكرتون والرسوم المتحركة الخاصة بالشهر الفضيل، والتي تجمع بين المحتوى الراقي وجودة الإنتاج بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الإمارات ومنطقة الخليج والعالم العربي.

وقال أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام: في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة التي يعيشها العالم في سعيه الحثيث لاحتواء فيروس «كورونا»، والذي فرض على الجمهور المكوث الاضطراري في المنزل، ورفع سقف المنافسة بين القنوات التلفزيونية لتقديم الأفضل من ناحية الشكل والمضمون، تأتي خيارات شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي الدرامية هذا العام، لتعكس الحرص على تقديم أعمال ومسلسلات درامية مختارة تتميز بالمحتوى الفكري والاجتماعي الهادف، وتعد من أفضل الأعمال المنتجة في هذا العام، والتي عمل على تقديمها نجوم الدراما من كتاب سيناريو ومخرجين ونجوم طالما تمتعوا بالكثير من النجومية والمصداقية.

وأضاف المنصوري: يتابع الجمهور من خلال شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، أهم نجوم الدراما المحلية والخليجية والعربية، وذلك بعد أن فاز تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، بحقوق عرض أهم المسلسلات الرمضانية لهذا العام وتقديم باقة متكاملة من الأعمال التي تندرج في إطار دورة درامية وبرامجية شاملة، مضمونها التميز والتفرد.



كوميديا ورسوم المتحركة

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تعرض شاشتا تلفزيون دبي وقناة سما دبي، خلال رمضان، 10 مسلسلات وأعمال درامية وكوميدية، إلى جانب برامج الكرتون والرسوم المتحركة الخاصة بالشهر الفضيل، وتقدم شاشة تلفزيون دبي 4 مسلسلات هي «خيانة عهد» من تأليف أمين جمال، أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، وخالد أنور، هنادي مهنا، خالد سرحان. و«سكر زيادة» من تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان، وبطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر ومجموعة من ضيوف الشرف. و«بميت وش» تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم. و«رقم الحظ 7» تأليف مريم نصير، وإخراج مصطفى الرشيد، وبطولة هيا عبد السلام، فؤاد علي، ميثم بدر، إيمان الحسيني، ناصر عباس، محمد الحداد.

ويتابع الجمهور على شاشة قناة سما دبي، 6 مسلسلات تتضمن باقة متنوعة وغنية من الأعمال الدرامية والكوميدية المحلية والخليجية ومسلسلات الكرتون، هي «بنت صوغان» سيناريو وحوار جمال سالم، وإخراج عارف الطويل، وبطولة أحمد الجسمي، علي التميمي، سعيد سالم، رزيقة طارش، أمل محمد، جمعة علي. و«شغف» سيناريو وحوار علاء حمزة، وإخراج محمد القفاص، وبطولة هدى حسين، حسين المنصور، جاسم النبهان، عبد الله بوشهري، زهرة عرفات وريم أرحمة. و«حكايات ابن الحداد» تأليف أحمد الكوهجي، وإخراج يوسف الكوهجي، وبطولة علي الغرير، خليل الرميثي، جمعان الرويعي، حسن محمد، فاطمة عبد الرحيم، أبرار سبت. و«قرقاشة» الموسم الثاني تأليف بشار الجزاف، وعباس اليوسفي، وفيصل العميري، وموسى عبد الله، وإخراج عباس اليوسفي، وبطولة لولوة الملا، شيلاء سبت، خالد البريكي، مشعل الشايع، ميس كمر، فرحان العلي، شهاب حاجيه، أمل العميري. و«شعبية الكرتون 14»، تأليف وإخراج حيدر محمد. و«خوصة بوصة» الموسم الرابع، تأليف جمال سالم، سامح سر الختم، أيمن فتيحة، وإخراج: نجلاء الشحي.



تميز وانفراد



أكدت سارة أحمد الجرمن مدير القنوات العامة في قطاع الإذاعة والتلفزيون ومديرة تلفزيون دبي، أن تلفزيون دبي أعد دورة درامية وبرامجية استثنائية، من خلال إنتاجات درامية خاصة من مصر والكويت، مما يؤكد أن صناعة الدراما العربية تتقدم صوب التميز والانفراد من خلال إنتاج المشاريع الضخمة الغنية بالنجوم والوجوه الجديدة، في الوقت الذي ستكون دورة شهر رمضان على شاشة تلفزيون دبي علامة فارقة للمشاهد العربي، من خلال تقديم مشاريع درامية متميزة لأهم الإنتاجات الخليجية والعربية، والبرامج المنتقاة في قالب متكامل يبرز مكانة شاشة تلفزيون دبي كاختيار أول للمشاهد العربي وتأكيداً على دوره الريادي بأهمية المشاركة مع الجمهور في اختيار ما هو جديد في عالم صناعة التلفزيون.