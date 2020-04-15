شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبى بالإمارات تحث على تشديد الرقابة على الأطفال تجنبا لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحث الاسر على مضاعفة الرقابة على الأطفال خلال الفترة الحالية التي تتطلب الالتزام الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والبقاء بالمنازل داعية إلى عدم الانشغال عنهم وحماية الصغار من مخاطر الابتزاز والإساءة عبر الانترنت .

وكانت شرطة أبو ظبى دشنت دوريات الدراجات الهوائية لتجوب العاصمة وتقدم العون للجمهور وتبث في نفوسهم الطمأنينة والأمان وتحثهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

وتطلق دائرة الثقافة والسياحة أبوظبى مبادرة "الثقافة للجميع"، التى تقدّم جميع مواقعها وبرامجها الثقافية للجمهور عبر محطات التواصل الاجتماعى لـ"ثقافة أبوظبي"، وتقدم المبادرة محتوى من كل من منارة السعديات، وقصر الحصن، وبيركلى أبوظبي، والمجمّع الثقافي، وفن أبوظبي، ومبادرات التراث المادى والمعنوى وغيرها من البرامج الثقافية التى تنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبى.

وتسعى مبادرة "الثقافة للجميع" لإيصال الجماهير إلى الأصول الثقافية فى أبوظبى من خلال تحويلها إلى منصات رقمية تتيح للجميع إمكانية التعلّم والاكتشاف والاستمتاع بالثقافة عن بعد، وتعمل هذه المواقع إلى جانب فرق من الخبراء والمهنيين المختصين لإنشاء محتوى ثقافى يتضمن مجموعة من الموضوعات المتخصصة؛ بما فيها الحرف التقليدية والفن المعاصر والمواقع التاريخية والموسيقى وفنون الأداء

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