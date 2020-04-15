أنواع عصير يمكنك إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

تعد إضافة العصائر إلى نظامنا الغذائي طريقة جيدة لبدء الصباح، وبدلاً من تناول العصائر الجاهزة، ينصح خبراء التغذية بتناول عصائر طبيعية تحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية. فيما يلي مجموعة من العصائر التي يمكن صناعتها في المنزل أثناء العزل الصحي بمكونات بسيطة وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا: عصير التوت



إذا كنت تحب التوت، فإن وصفة العصير هذه مناسبة لك. امزج 1/2 كوب من التوت الأزرق، و 1/2 كوب من التوت الأسود، وليمونتين طازجتين وملعقة كبيرة من الزنجبيل المفروم و 1 كوب ماء. امزج كل المكونات حتى تصبح ناعمة وقم بتصفيتها بمصفاة سوائل دقيقة، وستحصل على عصير مفيد بنكهة رائعة. عصير الخضار

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يتم تحضير هذا المزيج من الخضار باستخدام الخلاط. أضف 4 حفنات من السبانخ، 1 ورقة من اللفت، خيارة واحدة، نصف ليمونة مقشرة، تفاحة واحدة وجزرة صغيرة. هذا المزيج يمثل مزيلاً فعالاً للسموم ومضاداً قوياً للأكسدة والالتهابات. عصير الأناناس واللفت

خذ نصف كوب من الأناناس المفروم، وتفاحة خضراء، وحفنة من الكزبرة، و 6 أوراق من اللفت مع السيقان. اخلط المزيج بالخلاط وستحصل على عصير مفيد في محاربة الالتهابات وتعزيز صحة القلب. التفاح والخضار

يُعد التفاح مكوناً رائعاً للعصير لأنه يحتوي على نكهة حلوة ويساعد على إخفاء النكهات الأخرى. لصناعة هذا العصير ضعي تفاحتين في الخلاط وليمونة مقشرة و3 سيقان من الكرفس، وجزرتين مقشرتين، و 5 سيقان من البقدونس الطازج. الكرفس منخفض السعرات الحرارية ومصدر جيد للألياف وفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ك. السبانخ والبرتقال

عصير غني للغاية. لتحضير هذا المزيج، ضعي 4 أكواب من السبانخ مع تفاحين و ليمونتين غير مقشرتين، وبرتقالتين مقشرتين، وقطعة صغيرة من الزنجبيل في الخلاط، وسيكون لديك عصير غني بالفيتامين سي، يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي.