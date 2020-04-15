شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن التفاوض مع مؤسسات دولية لتوفير اعتمادات لميزانية الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى التونسى سليم العزابي، أن بلاده بصدد التفاوض حاليًا مع عدد من المؤسسات المالية الدولية لتوفير الاعتمادات الضرورية لميزانية الدولة.

وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس؛ أضاف الوزير التونسي في تصريحات له بالعاصمة التونسية الثلاثاء، أن الحكومة متجندة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لضمان السير العادي لدواليب الدولة ولتوفير الاعتمادات الضرورية، وبالإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه منظوريها.

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وبين الوزير بخصوص ضمان ديمومة الاستثمارات الأجنبية المنتصبة في تونس والحفاظ على نشاط المؤسسات العاملة، أن التعامل مع هذا الملف يتم وفق التطورات والمستجدات المتعلقة بالوضع الصحي العام في البلاد، وبالاحتياطات الضرورية الواجب على المؤسسات اعتمادها لضمان مناخ سليم للعمل، يوفر الضمانات الضرورية لسلامة العمال ويحافظ على ديمومة هذه المؤسسات.

وفى تصريحات سابقة، أعلن صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة‭‭‭ ‬‬‬4.3% في عام 2020 تحت تأثير أزمة فيروس كورونا في أسوأ ركود منذ 1956، وقد أعلن الصندوق الموافقة على صرف قرض بقيمة 745 مليون دولار لمساعدة تونس على مواجهة اثار الازمة.