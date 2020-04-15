دبلوماسية تركية: زودنا الكويت بـ10 ملايين كمامة

الكويت / الخليج 365

قالت السفيرة التركية لدى الكويت، عائشة كويتاك، إن بلادها زودت الكويت بـ 10 ملايين قناع(كمامة)، مشيرة إلى أن أنقرة تتعاون مع الكويت في المجال الصحي.

جاء ذلك في حوار مع صحيفة "الأنباء" الكويتية، نشرته على موقعها الالكتروني، الأربعاء، اطلعت عليه الخليج 365.

وأضافت: "كان هناك أيضا بعض الإمدادات الطبية التي أرادت الكويت استيرادها من بلادنا، وتم نقل هذه الطلبات إلى الجهات المعنية، حيث تقوم هذه السلطات بإجراء التقييمات اللازمة".

وأشارت كويتاك في حوارها إلى أن "10 آلاف مواطن تركي يعملون بالكويت".

وأردفت قائلة "لم نقم بإجلاء جاليتنا، ولكن أعدنا ألفا من مواطنينا الراغبين في العودة من الموظفين والطلبة وكبار السن والمرضى والحلات الخاصة."

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ولفتت إلى أن "هناك 1300 مواطن كويتي لديهم إقامات في تركيا والسلطات الكويتية تعمل جاهدة من أجل إعادة الراغبين منهم."

وأشادت السفيرة التركية بجهود الكويت في مكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، لافتة إلى أنها "تنفذ خطتها الصعبة في مواجهة الأزمة بنجاح ملحوظ".

وأشارت إلى أن "تركيا تصنع أجهزة التنفس محلياً وشركات الصناعات الدفاعية ستبدأ هذا الأسبوع تسليم 5000 جهاز طلبتها وزارة الصحة التركية".

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس ما يزيد عن مليون و900 ألف شخص حول العالم، وتسبب في وفاة أكثر من 126 ألفا ، فيما تعافى منه أكثر من 470 ألف شخص.

وتصدرت الولايات المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا وفرنسا قائمة الوفيات بالفيروس القاتل حول العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.